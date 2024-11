Marché de Noël de Strasbourg : forces de l'ordre, fermeture temporaire d'axes... Le dispositif de sécurité dévoilé

Le marché de Noël de Strasbourg s'apprête à ouvrir mercredi avec un dispositif de sécurité adapté pour gérer l'afflux de visiteurs attendu pendant un mois, a annoncé mardi le préfet du Bas-Rhin. "Le marché de Noël a acquis une notoriété considérable puisque les chiffres de fréquentation sur un mois sont impressionnants", a rappelé le préfet Jacques Witkowski, en référence à l'édition 2023 qui a battu tous les records avec 3,3 millions de visiteurs. "La mouture 2024 ne semble pas prendre un chemin inférieur", a-t-il averti lors d'une conférence de presse.

Séparation des visiteurs du marché et de la cathédrale

Face au "défi" de l'affluence, le préfet a annoncé "quelques améliorations qui permettront de pouvoir fonctionner de façon plus fluide mais aussi plus efficace". L'accès à la cathédrale de Strasbourg, attraction touristique majeure, ne se fera plus que par la façade sud, afin de séparer ses visiteurs de ceux du marché de Noël. Le samedi et le dimanche, journées particulièrement fréquentées, un sens unique de circulation piéton sera instauré dans certaines rues et un espace de convivialité sera retiré de la place Kléber, cœur du marché. Une bretelle de sortie de l'autoroute M35 vers le centre-ville sera également fermée.

Dans le passé, la forte fréquentation a engendré des problèmes d'accès à certains sites, "ce qui a pu créer de l'angoisse pour certaines personnes mais également des difficultés d'intervention diverses et variées", a souligné le préfet. Les forces de l'ordre surveilleront l'affluence en temps réel, avec l'aide de drones, et pourront décider de mesures exceptionnelles comme la fermeture temporaire d'un arrêt de tram, de ponts piétons ou l'instauration d'un sens de circulation unique dans certaines rues.

L'hypercentre quadrillé par les forces de l'ordre

L'enjeu est à la fois d'assurer la sécurité des visiteurs et de "garder un événement qui est populaire, festif, ouvert à toutes et à tous", a souligné la maire EELV de Strasbourg, Jeanne Barseghian. Les automobilistes sont invités à laisser leur voiture dans des parkings relais et à rejoindre le centre-ville en transports en commun. L'offre de stationnement a été augmentée de 2.750 places, portant le total à plus de 14.200.

Des dispositifs sont reconduits comme le quadrillage par les forces de l'ordre de la Grande île - l'hypercentre de Strasbourg - et les contrôles aléatoires de piétons et cyclistes. Au total, plus de 1.000 personnels sont chargés de la sécurisation du marché de Noël, ouvert du 27 novembre au 27 décembre.