Bas-Rhin : des habitants bénévoles aident à mettre en place les décorations de Noël dans la ville

Les habitants de la ville de Sélestat, dans le Bas-Rhin, décorent eux-mêmes leur ville pour l'arrivée de leur marché de Noël. Depuis plusieurs années, la mairie cherche des bénévoles pour installer des décorations comme les étoiles de Noël, les sapins avec des boules et des guirlandes et des couronnes de l'avant. Le succès est tel qu'il y a de plus en plus de demandes chaque année de la part des habitants qui font face à un nombre de places limité.

Dans le caveau Sainte-Barbe, le lieu emblématique du marché de Noël de Sélestat, Christophe et son fils fabriquent des étoiles de Noël en papier brillant. "C'est le plaisir de Noël de se retrouver ensemble avec le petit, et ma femme. Tous les ans, on vient en famille. C'est très chouette", indique, le père de famille à Europe 1.

60 bénévoles présents

Depuis début octobre, 60 bénévoles viennent chaque semaine dans ce caveau pour fabriquer des décorations. Une initiative qui permet à la mairie de faire des économies, se réjouit Philippe Roel, responsable des festivités. "C'est gagnant-gagnant. C'est vraiment quelque chose de très positif. Tout le monde est impatient de faire des choses. On l'a bien vu là, quand je répartis les missions", souligne-t-il.

Certains bénévoles comme Hugo viennent d'être appelés pour poser des sapins dans les rues du centre-ville. "J'ai mis en lumière le sapin en place. Alors certes, nous sommes bénévoles, mais on n'est pas payés, mais franchement, c'est le cadet de mes soucis. Ce moment est juste super, on est tous ensemble. On vient le matin, on a un sapin artificiel, on repart à 12 heures, on en a un sapin presque naturel", déclare-t-il à Europe 1. Ces bénévoles vont tout faire pour que l'ensemble des décorations soient prêtes pour l'ouverture du marché de Noël le 22 novembre.