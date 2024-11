«C'est un retour à l'enfance» : le marché de Noël de Mulhouse séduit les petits et les grands

REPORTAGE

Cette fois, la saison est lancée. Les marchés de Noël font leur grand retour en France, à seulement quelques semaines du 25 décembre. Place de la Réunion à Mulhouse, le marché de Noël vient d'être inauguré. Un petit bonheur pour les petits comme pour les grands, à l'image de Daniel et son fils, en admiration devant les décorations.

"Tout le monde se retrouve ici"

"Avec les chalets en bois, on se sent bien. Il y a une certaine magie de Noël, les lumières... C'est un retour à l'enfance", explique ce papa alsacien au micro d'Europe 1. "Moi, j'ai bien les lumières", enchaîne son fils. "Cette année, c'est rouge, jaune et bleu. Et en plus, il y a de la neige", s'émerveille-t-il.

Sur la place, environ 50 chalets enneigés proposent des bretzels, des baguettes flambées et des boissons chaudes. De quoi se retrouver dans la convivialité. "C'est le rendez-vous pour aller boire un verre après le travail, pour se réchauffer... Tout le monde se retrouve ici", explique Thomas. "On va aller boire un rhum chaud maintenant je pense", ajoute-t-il.

Prochaine étape, le marché de Strasbourg

Rémy, lui, préfère le vin chaud emblématique des marchés de Noël. Depuis l'ouverture, il profite de l'ambiance à son chalet préféré. "Dans mon verre, il y a de la cerise et c'est super bon ! Il y a l'ambiance, il y a plein de monde, un petit coup de vin chaud, les lumières, la place est trop belle, c'est chaleureux pour un démarrage avec la neige, c'est génial", confie-t-il.

L'atmosphère festive qui règne fait la joie de ces Alsaciens. Tous ont hâte de prolonger la magie en allant au marché de Noël de Strasbourg qui ouvre mercredi prochain.