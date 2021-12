Stations de ski : la pénurie de saisonniers inquiète

La plupart des stations de sports d'hiver ouvrent ce week-end. Une reprise espérée par les skieurs autant que les professionnels, mais beaucoup s'inquiètent malgré tout des pénuries de saisonniers. Dans certaines stations des Alpes, il manque en effet entre 5 et 10% du personnel. Dans les Pyrénées le recrutement aussi a été difficile, mais les professionnels de la montagne ont appris à s'adapter et à fidéliser leurs salariés.

"Fidéliser" les salariés

"Ce week-end je n'aurai pas tout le monde parce que mes saisonniers n'arrivent que la semaine d'après". Cyril devra attendre le week-end prochain pour que son équipe soit au complet. Lui qui tient "Le Rendez-vous", un restaurant au pied des pistes, a eu du mal à trouver ses 12 salariés. "Avant on ne logeait pas forcément le personnel, mais maintenant tout le monde veut être logé. Je pense que les gens ont changé de secteur d'activité, du coup on a revu les salaires à la hausse pour attirer du personnel. Parce que sans eux, on ne peut rien faire", déplore-t-il.

Du côté des pisteurs, des perchistes ou des agents d'accueil en revanche, on a fait le plein sans difficulté. Comme l'explique Jacques Murat, d'Ax 3 Domaines, le choix a été fait depuis plusieurs années de fidéliser les locaux. "On a beaucoup de personnes qui vivent là à l'année, qui travaillent à la station. Donc ce sont des saisonniers sédentaires qui travaillent l'été dans d'autres activités", explique-t-il avant de détailler. "On a quand même 75 à 80% de nos salariés qui reviennent chaque année. Et les stations qui n'ont pas ce bassin de salariés à proximité sont un peu plus embêtées". D'autant que l'autre difficulté pour les professionnels cette année est que les forums de saisonniers se sont faits en visio. Ce qui, là aussi, n'a pas facilité les candidatures.