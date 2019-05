Soraya, maman "repentie" d'une fillette née en Syrie : "C'est son histoire, il faut qu'elle le sache"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

À la fin de l'été 2014, Soraya* est partie en Syrie. Deux ans plus tard, la jeune femme, aujourd'hui âgée de 24 ans, est rentrée avec son mari et une petite fille, Sumaya*, née sur le territoire de l'organisation État islamique (EI). Le père est incarcéré tandis qu'elle a été placée sous contrôle judiciaire et tente de reconstruire son avenir dans le sud de la France. Europe 1 a pu rencontrer cette maman, qui s'assure repentie, pour évoquer l'éducation d'une fillette née en zone de guerre.

"Elle avait peur que je parte et que je ne revienne plus"

Placée en garde à vue dès sa descente de l'avion, Soraya a d'abord été séparée de sa fille, placée en famille d'accueil. Aujourd'hui dans l'attente de son procès, elle en a récupéré la garde il y a quelques mois. "Elle ne voulait pas dormir toute seule, elle se réveillait, elle regardait si j'étais là, et puis elle se rendormait. Ou elle avait peur que je parte et que je ne revienne plus", souffle la jeune maman, qui n'avait jamais été séparée de son enfant avant de rentrer en France.

>>> De 7h à 9h, c’est deux heures d’info avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Retrouvez le replay ici

"Accepter moi-même mon histoire, pour ensuite la raconter"

Mais après quelques mois, mère et fille ont retrouvé des habitudes et Sumaya "n'a plus ce comportement qu'elle avait au début", assure Soraya, qui fait l'objet d'un suivi étroit des services de protection de l'enfance. Comment raconter les premières années de sa vie à la fillette ? "Comment, exactement, je ne sais pas. Mais l'éducatrice et la psychologue m'aident à accepter moi-même mon histoire, pour ensuite la raconter à ma fille", explique la jeune mère.

"Comment elle va réagir ?"

Le suivi est axé sur le développement de l'enfant, afin qu'elle grandisse le plus normalement possible et s'approprie cette histoire particulière. Un parcours qui se met en place, petit à petit, mais ne rassure pas totalement Soraya. "Je ne sais pas comment elle va le prendre, comment elle va réagir. Mais c'est son histoire, il faut qu'elle le sache. Je ne lui mentirai jamais."

*Les prénoms ont été changés