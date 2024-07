SONDAGE - 80% des Français sont contre le port de l’abaya à l’école

Alors que la question du port du abaya à l'école avait déclenché la polémique en août et septembre dernier, l'enjeu n'est pas toujours réglé. Selon un sondage, CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*, 80 % des sondés se déclarent contre le port de l'abaya à l'école et 17 % pour. 3 % ont décidé de ne pas se prononcer. Ce chiffre reste assez similaire en comparaison avec août dernier durant lequel 82 % des sondés se disaient contre et 17 % pour.

Différence majeure en fonction de l'âge

Au sein de ces sondés, l'écart est plus important en fonction de l'âge. Ainsi, ce sont 57 % des moins de 35 ans qui se déclarent en opposition au port de l'abaya à l'école. 93 % des interrogés âgés entre 65 ans et plus se disent contre. Le chiffre diffère également en fonction de l'obédience politique des sondés. Ainsi, les répondants se disant de gauche sont à 71 % opposés au port de l'abaya à l'école pour la majorité présidentielle le score s'élève à 88 % et pour la droite à 92 %.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 25 et 26 juin. Échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.