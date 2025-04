SONDAGE - 56% des Français favorables à la diminution des aides sociales pour lutter contre le déficit budgétaire en France

Alors que François Bayrou alerte sur l’état préoccupant des finances publiques, un sondage CSA révèle que 56 % des Français sont favorables à une baisse des aides sociales pour réduire le déficit. Un chiffre qui masque pourtant d’importantes divergences selon l’âge et les sensibilités politiques.

Ce mardi, le Premier ministre François Bayrou a tenu une conférence de presse sur l’état des finances publiques : les comptes sont dans le rouge. Le chef du gouvernement estime que la France "manque de moyens" pour financer ses politiques, faute de production suffisante et d’un temps de travail jugé trop faible.

Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, il faudrait, pour 56% des Français, diminuer les aides sociales pour lutter contre le déficit budgétaire.

Plus d’une personne sur deux de 65 ans et plus est séduite par cette idée

La mesure recueille nettement moins d’adhésion chez les jeunes. Seuls 46% des 18-24 ans et 49% des 25-34 ans la jugent nécessaire.

55% des adultes entre 35 à 49 ans sont favorables cette mesure. En revanche, auprès d'un public plus âgé, baisser les aides sociales conquit davantage puisque plus d'un sondé sur deux y est favorable.

Des désaccords entre la gauche et la droite

Selon la couleur politique, les opinions sont divisées et les écarts se creusent entre la gauche et la droite. Les plus favorables sont les Français votant pour Les Républicains, quasiment d'accord à l'unanimité (84%) pour réduire les aides sociales pour lutter contre le déficit budgétaire.

Au Rassemblement national, les sondés sont seulement 66% à désirer cette mesure, tout comme celles et ceux qui soutiennent Renaissance, le parti présidentiel.

À l’inverse, les sympathisants de gauche se montrent majoritairement opposés à cette idée. Dans l’ordre croissant du taux d’adhésion : les proches du Parti socialiste (contre 28 %), des Écologistes (contre 32 %) et de La France insoumise (contre 41 %).