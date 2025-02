Laïcité dans le sport : vers une interdiction du port du voile en compétition ?

Le Sénat étudie ce mardi une proposition de loi visant à endiguer l'offensive religieuse dans le sport. Présentée par le sénateur LR Michel Savin, elle propose de clarifier les questions liées notamment au port de signes religieux, afin de faciliter la tâche des dirigeants sportifs ou élus locaux.

Une proposition de loi dont l'objectif est de la garantir le respect de la laïcité dans le sport, est débattue ce mardi au Sénat. Déposée par le sénateur LR Michel Savin, elle vise notamment à interdire le port de signes religieux ou la manifestation de certaines pratiques religieuses dans le cadre sportif. Avec ce texte, la droite entend endiguer l'offensive religieuse dans le sport.

Faciliter la tâche des dirigeants sportifs

Interdire le port de signes religieux dans les piscines ou lors de compétitions organisées par une fédération française, ou encore interdire l'utilisation de complexes sportifs pour en faire une salle de prière... Voici des exemples de mesures proposées par le texte de loi présenté ce mardi au Sénat.

Un texte porté par des parlementaires souhaitant mettre fin au flou juridique existant dans le monde sportif quant aux revendications religieuses. Car si certaines fédérations interdisent par exemple le port du voile ou la pratique de la prière dans les installations sportives, d'autres l'autorisent. Or, ces faits soulèvent régulièrement l'attention des services de renseignements.

Michel Savin, instigateur du projet de loi et sénateur LR de l'Isère, souhaite ainsi faciliter la tâche des dirigeants sportifs et des élus locaux. Selon lui, "il faut que l'on défende les valeurs du sport au quotidien", et ceci signifie pour lui de "mener sans faiblesse et sans ambiguïté la lutte contre toute tentative de propagande religieuse ou politique, toute forme de radicalisation religieuse ou tout repli communautaire dans le sport".

Il espère de fait que "le Parlement ira jusqu'au bout dans cette discussion, parce qu'il y a un vrai besoin, une vraie attente du milieu sportif" de clarifier la situation. Et poussé par la présence des ministres Les Républicains, le gouvernement devrait émettre un avis favorable à la proposition de loi. En cas d'adoption au Sénat, le texte sera étudié dans les prochains mois à l'Assemblée nationale.