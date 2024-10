INFO EUROPE 1 - Tourcoing : une enseignante frappée par une élève après lui avoir demandé d’ôter son voile

C’est une scène qui n’est pas sans rappeler l’affaire du lycée Maurice-Ravel, cet établissement dont le proviseur avait été menacé de mort dans une affaire de voile. Selon les informations d’Europe 1, également rapportées par nos confrères du Journal du Dimanche, une élève du lycée Sévigné à Tourcoing a été interpellée et placée en garde à vue lundi soir après avoir violenté une professeure.

La suspecte interpellée et placée en garde à vue

Alors qu’elle se trouvait dans l'établissement, la lycéenne revêt son voile religieux. Face à la situation, l’enseignante, professeure en sciences techniques médico-sociales, lui demande à plusieurs reprises de le retirer. S'ensuit alors une altercation entre les deux, durant laquelle l’élève assène plusieurs gifles à la victime, laquelle riposte par un coup, précise une source policière.

Une scène violente à laquelle assistent plusieurs élèves. La mise en cause, furieuse, prend ensuite la fuite. Elle est interpellée quelques plus tard et placée en garde à vue. Une exploitation de la vidéo protection de l’établissement scolaire est en cours. Selon La Voix du Nord, les professeurs du lycée ont décidé d'exercer leur droit de retrait et les cours ne seront pas dispensés ce mardi.

Gérald Darmanin, ex-ministre de l'Intérieur et ancien maire de Tourcoing, a réagi dans la matinée sur X. "Je veux apporter tout mon soutien à cette enseignante de Tourcoing qui, alors qu’elle faisait simplement respecter la laïcité - notre bien commun - a été frappée par une élève. Tout le monde doit soutenir nos enseignants et condamner cette violence contre la République elle-même", a écrit le député.