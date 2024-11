La sécurité est aujourd'hui l'un des enjeux majeurs en France. Entre narcotrafic, tentatives de meurtres, violences sexuelles, vols ou encore cambriolages, les chiffres de la délinquance au premier semestre 2024 sont inquiétants. Et les Français le ressentent. 69% d'entre eux estiment que le gouvernement ne prend pas suffisamment en compte leur sécurité, selon les résultats d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche.

En revanche, 30% des Français considèrent le contraire. Néanmoins, la part des répondants pensant que leur sécurité n'est pas assez prise en compte par le gouvernement a augmenté de 12 points par rapport à la précédente enquête CSA sur le sujet, réalisée le 29 septembre 2022 (57% avaient répondu "non" contre 43% de "oui").

Un sentiment partagé majoritairement par les Français peu importe l'âge, le sexe et la profession

Dans le détail, plus de six hommes sur dix (66%) et sept femmes sur dix (71%) interrogés répondent "non" à la question : "Selon vous, le gouvernement prend-il suffisamment en compte la sécurité des Français ?". Le schéma est également le même selon l'âge, allant de 61% chez les 35-49 ans à 79% chez les 50-64 ans. Des chiffres similaires, peu importe la catégorie socio-professionnelle des votants : 59% des CSP+, 71% des inactifs et 77% des CSP- estiment que le gouvernement ne prend pas suffisamment en compte leur sécurité.

Enfin, l'avis des Français est plus contrastée selon la proximité politique des sondés. Par exemple, les électeurs de la majorité présidentielle estiment que leur sécurité est suffisamment prise en compte par le gouvernement. Du côté des répondants de gauche, c'est très indécis, notamment pour les électeurs de La France insoumise et d'Europe Écologie/Les Verts, avec un 50/50. Chez les socialistes, la tendance est la même que la majorité présidentielle.

Les sondés qui ont une sensibilité politique de droite figurent parmi les plus pessimistes. Ainsi, le gouvernement ne prend pas suffisamment en compte la sécurité de 79% des sympathisants Républicains et 89% chez le Rassemblement National. En résumé, la gauche est mitigée, la majorité présidentielle répond "oui" et la droite pense "non".