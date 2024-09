84% des Français estiment que la sécurité doit être une priorité pour le nouveau gouvernement

Lilian Dejean tué à Grenoble alors qu'il tentait d'arrêter un automobiliste responsable d'un accident de la route, la petite Kamilya mortellement fauchée par un motard... Alors que le Premier ministre Michel Barnier a promis que le nouveau gouvernement serait nommé "la semaine prochaine", une large majorité de Français espère que la sécurité sera au centre des préoccupations des ministres. Selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*, 84% des personnes interrogées pensent que la sécurité doit être une priorité pour le nouveau gouvernement.

Et cela concerne absolument toutes les tranches d'âges, et toutes les professions. Chez les 18-24 ans, les 50-64 ans et les CSP-, ce chiffre monte même à 87%. À l'inverse, seuls les 35-49 ans et les CSP+ sont légèrement moins nombreux à être favorables à cette idée, à hauteur de 78%.

Léger clivage entre les électeurs de droite et de gauche

Un léger clivage se crée en fonction de la proximité politique des sondés. Alors que 90% des électeurs de droite pensent que la sécurité doit être une priorité pour le nouveau gouvernement, ce chiffre tombe à 59% pour les électeurs de gauche. Dans le détail, les partisans de La France insoumise sont majoritairement opposés à cette idée, à hauteur de 56%. Les électeurs du Parti socialiste y sont quant à eux favorables à hauteur de 62%, et ceux d'Europe Écologie Les Verts à hauteur de 61%.

Du côté des électeurs de la majorité présidentielle, 86% pensent que la sécurité doit être une priorité. À droite, cela monte à 96% pour les électeurs Les Républicains, et à 98% pour ceux du Rassemblement national.

* Sondage réalisé les 10 et 11 septembre. Échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.