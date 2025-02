SONDAGE - 68% des Français se disent favorables à un référendum sur l'immigration

Alors qu'Emmanuel Macron veut consulter les Français par la voie du référendum sur des thèmes comme la fin de vie ou la rémunération du travail, le chef de l'État n'a pas voulu retenir la question migratoire. Un sujet que pourtant beaucoup de Français attendent, comme le montre ce sondage CSA pour Europe 1-CNews-JDD.

Si Emmanuel Macron préfère éviter le sujet, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau estime, au contraire, qu'un référendum sur l'immigration est nécessaire. "Aujourd'hui, notamment sur l'immigration, c'est en quelque sorte permettre au peuple de choisir et permettre à l'État d'avoir enfin un pouvoir d'agir", a-t-il réagi au micro de Jacques Serais, lors du Grand rendez-vous d'Europe 1-CNews.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Et les Français semblent être du même avis. Selon un sondage publié ce jeudi, ils sont 68% à vouloir être consultés en matière d'immigration. Depuis trois ans, cette idée a pris de plus en plus d'ampleur, puisqu'ils étaient 65% à y être favorables en août 2023, et 66% en décembre 2023.

73% des 18 à 24 ans sont "pour"

Si les anciennes générations sont très mobilisées sur la question — 72% des 50 à 64 ans ayant répondu favorablement— les plus jeunes sont tout aussi séduits par cette idée. Ainsi, 73% des 18 à 24 ans veulent que leur opinion sur l'immigration soit écoutée. De manière plus globale, 68% des moins de 35 ans sont "pour" que ce référendum ait lieu.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Outre le critère d'âge, ce sondage établit également une comparaison entre les hommes et les femmes, plus motivées par la mise en place de ce référendum. Elles sont 70% à y être favorables, contre 65% d'hommes.

La gauche plus réticente

Toutefois, les résultats sont plus contrastés selon la proximité politique des sondés. Sans grande surprise, les personnes interrogées, plus à droite sur l'échiquier politique, sont largement favorables à l'instauration d'un référendum sur l'immigration. Dans le détaille, 80% des électeurs de droite approuvent l'idée. L'extrême droite est encore plus unanime, avec 93% d'avis positifs.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des résultats qui tranchent avec les réponses des électeurs de gauche. Seulement 33% penchent pour la mise en place de ce référendum. Parmi les partis de gauche, les partisans de La France insoumise semblent plus enclins à cette idée, avec 42% de réponses positives. Du côté du Parti socialiste, il n'y a que 24% des sondés qui ont répondu "oui" à la question.