SONDAGE - 61% des Français estiment que la France doit restreindre le droit d'asile

Selon un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le JDD, 61% des Français estiment que la France doit restreindre le droit d'asile. Une idée qui séduit une majorité de la population à l'aune du sexe, des catégories socioprofessionnelles et de l'âge, mais qui fait apparaître un clivage gauche-droite.

Une majorité de Français considèrent qu'il faut limiter le droit d'asile, c'est-à-dire la protection pour toute personne réfugiée persécutée dans son pays d'origine. C'est en tout cas le principal enseignement d'un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le JDD*, puisque 61% des sondés estiment que le pays doit restreindre ce droit.

Toutes les classes d'âge majoritairement pour la limitation

Dans le détail, les 62% des hommes souhaitent la limitation de ce droit, et 61% des femmes. Idem pour 53% des CSP+, 65% des CSP- et 65% des inactifs. Concernant la pyramide des âges, toutes les classes sont majoritairement favorables à l'idée. Les 35-49 ans sont les moins enclins à 58% et les 50 ans et plus sont à l'autre bout du spectre avec 63% d'opinion favorable. Toutes les autres classes se situent entre ces deux points.

En revanche, à l'aune des opinions politiques, la question de la limitation du droit d'asile divise et fait apparaître un clivage gauche-droite. Ainsi, 40% des électeurs de gauche sont favorables à cette mesure (44% des électeurs LFI, 39% pour le PS et 28% pour les Verts).

À l'autre bout de l'échiquier politique, la situation est tout autre. Les électeurs de droite sont 75% à vouloir que le droit d'asile soit limitée (85% chez les LR et pour le RN).

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 17 et 18 avril sur un échantillon national représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.