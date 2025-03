«On a un vrai problème avec le regroupement familial en France», selon Maud Bregeon

Maud Bregeon, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, était l'invitée de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Romain Desarbres, elle assure qu'"on a un vrai problème avec le regroupement familial en France". Elle appelle la France à s'inspirer du modèle autrichien sur ce sujet.

Invitée ce jeudi sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, Maud Bregeon, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, a réagi à la suspension en Autriche du regroupement familial pour les migrants. "C'est une initiative dont il faut évidemment s'inspirer. On a un vrai problème avec le regroupement familial en France", a-t-elle affirmé.

"Je ne sais pas si c'est si évident que ça. On a essayé de le faire, notamment par certaines mesures, lors de la loi immigration portée par Gérald Darmanin. Une partie de ces mesures a été censurée par le Conseil constitutionnel. Et moi, j'appelle de mes vœux depuis plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, à ce qu'on puisse réexaminer ces mesures à l'Assemblée nationale", a ajouté la députée.

"Diminution de l'immigration issue du regroupement familial"

Maud Bregeon a détaillé sa vision : "L'objectif, c'est une meilleure maîtrise de l'immigration, un meilleur contrôle de l'immigration en France. Ça passe par un certain nombre de réflexions, et notamment la diminution de l'immigration issue du regroupement familial. Prenez par exemple la décision de Bruno Retailleau, qui a revu la circulaire Valls. Alors un certain nombre de responsables politiques ont dit : 'Mais quel scandale, on va diminuer une immigration de travail dont on a besoin'".

"La circulaire Valls, pour deux tiers, c'était des régularisations pour motifs familiaux. Et donc, quand Bruno Retailleau prend cette mesure-là, il réduit l'immigration pour motifs familiaux et c'est une très bonne chose", a-t-elle conclu.