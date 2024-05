SONDAGE - 57% des Français estiment qu'un racisme anti-blancs s’exprime dans les émeutes en Nouvelle-Calédonie

Depuis lundi, la Nouvelle-Calédonie est en proie à de violentes émeutes. Le bilan s'élève à cinq morts, dont deux gendarmes. L'archipel calédonien était dans "une situation plus calme" vendredi, selon les autorités locales, à l'exception de quartiers hors de contrôle que l'État va tenter de "reprendre", après quatre nuits de violente contestation contre une réforme électorale votée à Paris. Selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, 57% des Français estiment qu'un racisme anti-blancs s’exprime dans les émeutes en Nouvelle-Calédonie, quand 17% des interrogés ne sont pas de cet avis et 26% ne se prononcent pas.

Dans le détail, les hommes sont plus nombreux que les femmes à estimer qu'un racisme anti-blancs s'exprime en Nouvelle-Calédonie avec 62% des répondants de cet avis, 18% contre et 20% à ne pas se prononcer. En ce qui concerne les femmes, elles sont 53% à le penser, contre 16% et 31% à ne pas se prononcer sur la question.

Les plus de 65 ans interrogés sont également plus nombreux que les moins de 35 ans à penser qu'un racisme anti-blancs s'exprime dans les émeutes qui touchent l'archipel : ils sont 67% contre 50% pour les plus jeunes. Un écart qui se constate également selon les catégories socio-professionnelles des personnes interrogées pour ce sondage. En effet, 56% des CSP+ estiment qu'un racisme anti-blancs s’exprime dans les émeutes en Nouvelle-Calédonie, quand 19% ne le pensent pas et 25% ne souhaitent pas se prononcer. Ils sont 52% de cet avis du côté des CSP- et 62% pour les inactifs.

Les partisans de gauche plus mitigés

Le résultat de ce sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, varie également en fonction de la proximité politique des répondants. Les personnes à sensibilité de gauche sont plus mitigées sur la question : 44% estiment qu'un racisme anti-blancs s'exprime actuellement en Nouvelle-Calédonie, 31% n'est pas de cet avis et 25% ne se prononcent pas.

Au centre, on est plus catégorique sur la question : 71% des interrogés vont en ce sens, contre seulement 13% qui ne sont pas d'accord et 16% qui préfèrent ne pas se prononcer. A droite, la proportion est plus importante encore puisque 77% des sondés pensent qu'un racisme anti-blancs s'exprime dans les émeutes qui touchent la Nouvelle-Calédonie, contre 10% d'interrogés à ne pas le penser et 13% à ne pas se prononcer. C'est du côté des partisans de l'extrême droite que cette idée est la plus présente avec 78% des répondants qui estiment qu'un racisme anti-blancs s'exprime bel et bien dans les violences auxquelles l'archipel fait face.