SONDAGE - 3 Français sur 4 favorables à une interdiction des mariages entre Français et étrangers en situation irrégulière

Selon un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le JDD, 73% des Français sont pour l'interdiction des mariages entre Français et étrangers en situation irrégulière. En février dernier, le Sénat s'y était également dit favorable malgré les barrières juridiques.

Soutenue par des personnalités comme Bruno Retailleau, Gérald Darmanin ou Robert Ménard, la mesure visant à interdire les mariages d'étrangers en situation irrégulière, avec des Français, est également plébiscitée par près de trois-quarts de la population, selon un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le JDD*.

Si la jurisprudence du Conseil constitutionnel est très claire sur ce sujet, les Sages indiquant dans une décision de 2003 que "le respect de la liberté du mariage (...) s'oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l'intéressé", 73% des Français y seraient favorables.

Grosses divergences entre gauche et droite

Si la part d'hommes et de femmes en faveur de cette mesure est relativement similaire (75 et 72%), les différences sont plus marquées en fonction des âges et proximités politiques. Ainsi, 65% des moins de 35 ans seraient pour cette interdiction, taux montant à 79% en moyenne pour les individus de plus de 50 ans. Seuls 49% des votants de gauche sont du même avis, soit moins d'un sur deux (avec un écart entre les électeurs de la France insoumise, favorables à cette mesure à 36%, et ceux d'Europe Ecologie / Les Verts, à 57%), cette part atteignant 93% chez les sympathisants de droite.

Des résultats qui concordent avec les positions affichées dans les plus hautes sphères de la vie politique française. Lors de l'adoption du texte en première lecture au Sénat, en février dernier, les élus de gauche s'étaient alarmés d'une telle proposition. De son côté, le maire de Béziers, Robert Ménard, avait refusé de célébrer le mariage entre une Française et un Algérien, en situation irrégulière et sous le coup d'une OQTF, il y a quelques mois.

Troisième bloc sondé, la majorité présidentielle s'aligne avec le résultat global du sondage, s'y déclarant favorable à 74%.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisés les 20 et 21 mai sur un échantillon national représentatif de 1009 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.