SNCF : pas de trains au sud de Bordeaux durant deux weekends de vacances

Ce vendredi, la SNCF a annoncé dans un communiqué que la circulation des trains au sud de Bordeaux va être interrompue les weekends du 22 et 23 février et du 1ᵉʳ et 2 mars, soit durant les vacances scolaires d'hiver. La compagnie ferroviaire justifie cette pause par "d'importants travaux" sur les voies.