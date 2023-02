SNCF : le nouveau TGV M fait ses premiers tours de roues... en République Tchèque

Le TGV s'apprête à faire peau neuve. Après des années de bons et loyaux services, le modèle actuel laissera la place à une nouvelle génération, le TGV M. Fruit d'une collaboration entre la SNCF et Alstom, le train est actuellement en développement en République Tchèque, avant de prendre du service en 2024.

Des sièges repensés

Et pour entrer dans la modernité, tout a été repensé à bord. "En haut de l'escalier, on a doublé la surface vitrée avec une ambiance moins sombre qu'aujourd'hui", explique au micro d'Europe 1 David Goeres, directeur du projet à la SNCF. Dans la salle des voyageurs, les futurs passagers remarqueront également l'absence de portes. "C'est une demande des clients", précise le directeur du projet. "Ces derniers veulent avoir une visibilité sur leurs bagages. La porte continue bien d'exister, mais elle est désormais entre les deux voitures, là où il y a du bruit. Donc, ça permettra (de réduire le bruit) et de ne pas gêner les déplacements", poursuit-il.

À l'intérieur, les voyageurs seront aussi mieux assis, et pourront transporter plus de bagages avec eux. "Le siège est vraiment conçu pour pouvoir stocker, sous ce dernier, deux valises cabines. La structure est aussi un peu plus fine, pour dégager plus de place au niveau des genoux notamment", explique Florence Rousseau, directrice marketing du TGV M à la SNCF.

Jusqu'à 740 passagers par train

Plus confortable, plus efficient, le TGV M pourra aussi accueillir plus de passagers, grâce à la présence d'une voiture supplémentaire. "Les trains actuels ont une capacité comprise entre 500 et 550 passagers. Le nouveau passera à une capacité de 740 passagers maximum", souligne Laurent Jarsalé en charge du grand compte SNCF chez Alstom.

En revanche, il faudra toujours plus de trois heures pour un Paris-Marseille car la nouvelle version du TGV roulera à la même allure que le modèle d’aujourd’hui.