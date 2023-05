SNCF : après de nombreux bugs, la compagnie remet en vente 10.000 billets Ouigo à 1 euro

Se rendre à Lyon, Nantes, Dijon ou Angers pour seulement 1 euro est à nouveau possible. La SNCF a annoncé ce mardi remettre à la vente 10.000 billets Ouigo après avoir écoulé dans la matinée la totalité des 10.000 premiers sésames. "Ces billets à 1 euro ont été proposés aux voyageurs afin de célébrer le premier anniversaire de Ouigo Train Classique. Un service permettant de rallier Nantes et Lyon à bord de vieux trains corail restaurés et colorés en rose et bleu, les couleurs de Ouigo. L'opération concerne des voyages du 24 mai au 5 juillet en direction de 14 destinations au total, en France métropolitaine. "Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde", précise la compagnie sur Twitter.

NEWS ! Devant le succès de la promotion exceptionnelle de 10 000 billets OUIGO Train Classique à 1€ ce matin, 10 000 billets SUPPLÉMENTAIRES sont mis en vente dès maintenant sur plusieurs destinations OUIGO Train Classique. Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde. pic.twitter.com/cECD69wVtv — OUIGO (@OUIGO) May 23, 2023

Et certains voyageurs sont bien placés pour le savoir. Victime du succès de l'initiative, le site et l'application Ouigo ont connu de nombreux bugs dans la matinée, suscitant la colère des internautes ayant eu le malheur d'arriver trop tard. La SNCF a rapidement essuyé une flopée de critiques sur les réseaux sociaux, faisant même remonter le sujet au sommet des tendances sur Twitter.

Une offre "victime de son succès"

Concrètement, les usagers ne parvenaient tout simplement plus à accéder au site internet et un message d'erreur s'affichait sur leur écran au moment de procéder au paiement. Y compris très tôt ce mardi matin. "Une erreur est survenue. Vérifiez les informations saisies et votre connexion internet. Si le problème persiste, rechargez la page", pouvaient-ils lire. "Estomaquée par la gestion du site Ouigo. Mon panier était prêt, j'ai accepté le paiement avec mon appli bancaire quatre fois et c'est le site Ouigo qui fait un abandon de paiement à chaque fois", a notamment rapporté une voyageuse excédée.

10,000 à 1 € @OUIGO en vente à partir du 23 mai à 07h00.



Le site @OUIGO le 23 mai à 07h00 :



Merci @SNCFVoyageurs ! pic.twitter.com/ln4MoSN2lh — Christophe JEUSSIU (@Jeussiu) May 23, 2023

Estomaquée par la gestion du site @ouigo - mon panier était prêt, j’ai accepté le paiement avec mon appli bancaire QUATRE FOIS, et c’est LE SITE OUIGO qui fait un abandon de paiement à chaque fois. Non c’est trop. — N J (@JunexMaiden) May 23, 2023

Le compte Twitter Ouigo a enchaîné les messages d'excuses tout au long de la matinée, arguant que l'offre était "victime de son succès". Lancée il y a un an, le service Ouigo Train classique permet de rallier Nantes et Lyon à des tarifs réduits, cependant, un temps de trajet supérieur. "Il y a un petit côté 'vintage' qui nous va bien et qui plaît aux voyageurs", affirmait alors Alain Krakovich, directeur de TGV-Intercités.