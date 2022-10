Sexualité : préliminaires, générosité... Ces astuces pour combler les femmes au lit

La sexualité fait partie de ces thèmes sur lesquels fleurissent une foultitude d'idées reçues, parfois très éloignées de la réalité. Ce vendredi dans l'émission Bienfait pour vous sur Europe 1, le sexologue Sébastien Landry et la Love coach Belinda ont donné quelques pistes pour démêler le vrai du faux autour du plaisir féminin.

Au moment d'entamer un rapport avec sa partenaire, beaucoup d'hommes et de femmes perçoivent la pénétration comme un passage obligatoire dans la quête de plaisir. Un stéréotype balayé par Sébastien Landry. "On se met énormément de pression sur ça mais on peut avoir énormément de plaisir sans pénétration. Ça devrait être une partie de la sexualité. On n'a pas recours à toutes les pratiques dans chaque rapport sexuel alors pourquoi aurait-on recours à la pénétration de façon systématique ?".

L'importance des préliminaires

Le sexologue insiste également sur cet objectif de "performance" que se fixent certaines personnes et qui peut nuire au plaisir. "Ce qui me pose toujours problème dans les consultations, ce sont ces gens qui me disent 'je n'ai plus la sexualité que j'avais lorsque j'avais 20 ans'. Je trouve ça dommage parce qu'il y a des personnes qui sont figées dans cette idée de performance". Pour le sexologue, il faut surtout s'atteler à "créer un état d'euphorie, de bien-être, d'apaisement". Des choses qui ne passent donc pas obligatoirement par la sacro-sainte pénétration ou l'orgasme.

Les préliminaires, par exemple, peuvent générer beaucoup de plaisir chez la femme, comme le rappelle la Love coach Belinda. "Ça permet de faire monter le désir, ça va mettre dans un état d'excitation. Donc oui, les préliminaires sont importants. Alors une femme n'a pas toujours envie d'avoir des préliminaires mais globalement, avec les sondages que j'ai pu faire sur Instagram, beaucoup de femmes en réclament".

Faire preuve de générosité

Des femmes qui se plaignent parfois d'un manque de "générosité" de la part de leur partenaire. Parfois, ce sont justement ces préliminaires jugés trop courts qui sont évoqués. "Ce sont souvent des témoignages qui disent 'mon homme me fait des préliminaires, il me fait un cunnilingus pendant deux ou trois secondes et ensuite c'est pénétration", raconte Belinda. "Le problème là, c'est qu'il y a clairement un manque de générosité par rapport à sa partenaire", poursuit-elle.

Au cours de ces préliminaires, il existe d'ailleurs des astuces pour faire grimper le désir chez sa partenaire. Belinda suggère notamment la stimulation de zones érogènes du corps humain. "Les lèvres par exemple mais il y a aussi le lobe de l'oreille, le cou, les fesses, le creux du poignet ou encore le creux du genou". Des astuces applicables mais qu'il faut associer à une bonne "communication" dans le couple. Écouter les désirs de sa partenaire reste finalement le meilleur conseil à suivre.