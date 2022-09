Amour : ces cinq conseils du quotidien pour faire durer son couple plus longtemps

Certains disent que l'amour dure trois ans. Pour qu'une relation ait toutes les chances de se prolonger dans le temps, Soazig Castelnérac et Marylise Richard donnent de multiples conseils dans un livre, Les 5 clés de l'amour durable. La fondatrice de l'application "Save your love date" et la psychologue clinicienne sont venues aborder ce thème dans l'émission Bienfait pour vous. Ensemble, elles donnent de simples astuces de la vie quotidienne pour aider les couples à maintenir la flamme.

Les trois mots à dire régulièrement

La priorité dans la relation de couple est la communication. Selon Soazig Castelnérac, il y a trois mots essentiels à dire régulièrement : merci, pardon et je t'aime. "Ces trois mots ont une force incroyable quand ils sont mis au cœur de la vie de couple", explique-t-elle au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez. Il faut désacraliser le pardon. "Quand vous sentez que vous avez vexé, ou que vous n'avez pas eu la bonne attitude... Si on ne le fait pas pour les petites choses, pour les choses plus importantes, c'est plus compliqué", détaille-t-elle.

Pour Marylise Richard, le mot je t'aime "ne doit pas se dire de façon spontanée. Il faut vraiment le dire pleinement, avec conscience, comme pour s'embrasser". "Il faut mettre de l'attention, et il n'y a jamais d'obligation à répondre je t'aime. Il faut pouvoir le dire quand on en a envie et quand on le sent pleinement", affirme la thérapeute.

Garder une tension positive

Au quotidien, il faut également garder une tension positive dans le couple, "notamment une tension de séduction", prône Soazig Castelnérac. "Il faut se dire : si c'était la première fois aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais pour séduire ?", assure-t-elle sur Europe 1, évoquant l'exemple "d'un pschitt de parfum" avant de retrouver son partenaire. "Il faut toujours avoir la notion du regard que pose l'autre sur nous", ajoute la fondatrice de l'application "Save your love date".

L'utilisation de sextos peut également contribuer à cette tension positive de séduction. "Ce que j'aime beaucoup, c'est de se donner rendez-vous", souligne Soazig Castelnérac. "Du lundi au samedi, on fait monter la pression, l'intensité quand on va se retrouver. Le petit sexto, pour ça, c'est très bien (...). C'est vraiment ces petits messages qui ne sont qu'amour."

Remettre une discussion chaude à plus tard

Un couple traverse aussi des périodes de conflit. "Pour résoudre nos problèmes, on va créer un cadre et un contexte propice pour pouvoir se retrouver et échanger de façon posée", expose Marylise Richard, qui balaye l'explication entre les deux conjoints au lit. "Si on est déjà sous tension, ce qui va sortir va être agressif et ne sera pas pertinent. Il faut remettre à plus tard certaines choses : 'Je ne suis vraiment pas d'accord avec ce qui s'est passé ce soir, c'est important qu'on puisse en parler'."

Cela montre que le couple est "solide", appuie la psychologue clinicienne. "On n'est pas d'accord, ce n'est pas grave. On va prendre un temps pour en parler parce que c'est important", dit-elle. Remettre la discussion à plus tard permet aussi de se laisser le temps pour réfléchir.

Se féliciter quand on accomplit une action à deux

Pour favoriser l'union amoureuse, il est important de rester soudé, de faire équipe avec son partenaire, comme le met en avant la fondatrice de l'application "Save your love date". "Dans le quotidien, il y a l'idée d'être deux. Comment se partage-t-on les tâches ? Où suis-je le plus compétent ? Qu'est-ce que l'on pourrait faire à deux ? C'est aussi bien dans le quotidien que pour la préparation des vacances, les fêtes de Noël ou encore un déménagement", énumère Soazig Castelnérac.

Il s'agit d'un véritable "team building" de couple, à l'image du milieu professionnel. "Après, il faut savoir se féliciter, se dire 'franchement, sur ce coup-là, on a été bon, prendre le temps de se le dire", ajoute-t-elle. "Cela valorise le couple en tant qu'entité à part."

Ne pas hésiter à évoquer la sexualité

Enfin, une des sources de tension principale au sein d'un couple concerne la sexualité, qui peut devenir routinière. Pour la relancer, Marylise Richard estime qu'il faut "d'abord en parler. Beaucoup de couples ne discutent même pas de leur sexualité", rapporte la thérapeute, "donc je ne vois pas comment on pourrait résoudre quelque chose dont on ne parle pas".

Pour cela, la psychologue évoque quelques tournures de phrase qui se prête bien. "On projette nos peurs. 'En ce moment, je ne suis pas épanoui(e) sexuellement, je ne me sens pas à l'aise, c'est compliqué pour moi...' Ça ne veut pas dire que le couple est pourri", appuie-t-elle. "La discussion va être ouverte beaucoup plus facilement", promet Marylise Richard.

En réalité, pour Soazig Castelnérac, il faut faire "de son couple une priorité, avoir une conscience de couple, et de se dire '"mon couple, avant tout'. Tout en découlera".