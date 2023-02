Sedan : le député Jean-Luc Warsmann enfariné lors d'une manifestation pour la maternité

Le député (UDI) Jean-luc Warsmann a été enfariné samedi lors d'une manifestation à Sedan (Ardennes) pour défendre la maternité de la ville et l'auteur du geste placé en garde à vue, a-t-on appris de source policière. Lors de cette manifestation, d'après les images diffusées par France 3 Champagne-Ardenne, un homme s'est approché du député et lui a versé un sac de farine sur la tête, avant de crier notamment "il le mérite, ça fait 40 ans que c'est un imposteur" et "la mort des services publics, c'est lui, il trompe le peuple". La Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Ardennes a indiqué à l'AFP que cet homme avait été interpellé.

Il a été "placé en garde à vue du chef de violence sans incapacité sur personne chargée d'une mission de service public lors d'une manifestation publique", a confirmé la procureure de la République de Charleville-Mézières, Magali Josse.

Près de 450 personnes présentes à la manifestation

Député de la troisième circonscription des Ardennes, qui comprend Sedan, Jean-Luc Warsmann siège à l'Assemblée nationale depuis 1995. "Aucune cause, aucune revendication ne peuvent justifier l'agression d'un élu de la République. Prenons garde à ne jamais banaliser des gestes qui abîment notre démocratie représentative", a réagi le président du Sénat Gérard Larcher sur Twitter. Selon la DDSP, la manifestation a réuni entre 400 et 450 personnes.

Les manifestants, dont certains défilaient symboliquement avec des poussettes vides, entendaient défendre la maternité de Sedan, menacée de fermeture.