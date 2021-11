Le secrétariat du père Noël a ouvert ses portes

Si le père Noël est Finlandais, sa boîte aux lettres est française. Installé depuis près de 60 ans à Libourne, en Gironde, son secrétariat, tenu par les lutins, vient d'ouvrir ses portes. 50 lutins qui sont chargés d'ouvrir les milliers de lettres envoyées au père Noël. 15.000 lui ont été adressées rien que le premier jour d'ouverture du secrétariat, le 12 novembre. "J'ai une lettre sous les yeux, celle d'un petit Eliott, il demande au père Noël des Pokémon", témoigne une lutine. "Il demande aussi des cadeaux pour son papa et sa maman."

Les cadeaux ne sont pas les seules choses demandées par les enfants

Les lettres sont souvent accompagnées de dessins, de collages, de gommettes et d'une longue liste de cadeaux. Elles sont aussi envoyées à des adresses parfois très poétiques : "rue des étoiles", "ateliers du pôle Nord", "avenue des rennes".

Chaque année, les employés du secrétariat du père Noël reçoivent près d'un million de lettres, venues du monde entier et plus de 80.000 e-mails. Si certains enfants demandent des cadeaux, d'autres souhaitent la paix et la liberté. "On touche de plus en plus l'Amérique du Sud", détaille une autre lutine. "La majorité vient de l'Asie, de Taïwan notamment. Ils ne demandent jamais rien de matériel, ils demandent plus de temps avec leur famille ou la paix et la liberté dans leur pays."

Des lettres acheminées gratuitement

Mais il y a parfois des surprises dans les enveloppes envoyées par les enfants. "On a une petite fille qui nous écrit 'la cheminée est trop petite, donc voici les clés de la voiture' mais effectivement, elle a réellement mis les clés de la voiture des parents dans l'enveloppe !" raconte une employée. "Mais on n'a pas d'adresse au recto de l'enveloppe donc on va attendre pour voir si les parents, éventuellement, s'en sont aperçus et s'ils feront une réclamation."

Pour écrire au père Noël, nul besoin de coller un timbre, dès lors que la mention "père Noël" est inscrite sur l'enveloppe, elle est acheminée gratuitement dans ce centre postal girondin. Une tradition de la Poste française qui perdure depuis maintenant 59 ans.