Sécheresse : pourquoi la police de l'environnement du Nord est alarmiste

Habituellement, l’Yser est une rivière où l’eau coule en abondance dans les Flandres, dans le nord de la France. Mais à cause de la sécheresse, elle ressemble à un ruisseau. Il est même possible de la traverser en baskets à certains endroits. Bertrand Warnez est chef du service départemental à l'Office français de la biodiversité (OFB), et il partage son inquiétude au micro d'Europe 1.

"Les impacts seront très graves"

"C'est abominable et triste de voir le niveau de l'Yser", souffle-t-il. "On a juste une lame d’eau minimale qui s’écoule. La rivière est en souffrance. Les impacts seront très graves", prévient le chef du service départemental à l'OFB. Parmi les conséquences, "il y a le réchauffement de la température de l'eau, l'habitat qui se réduit pour les poissons, le développement possible de bactéries...", poursuit David Turla, chef du service adjoint à l'Office français de la biodiversité.

"Toutes les petites pollutions chroniques qui, habituellement, ont peu ou pas d'effet sur ce cours d'eau, étant donné qu'il y a moins d'eau, l'effet de dilution est moins fort", détaille ce dernier. "On peut donc avoir des mortalités causées par des phénomènes de pollution qui, en tant normal, ne poserait pas de problème."

Le dernier enjeu est alimentaire puisqu'en Belgique, côté flamand, on utilise l'eau de l'Yser pour produire de l'eau potable. La crainte, selon ces agents, est de voir cette rivière se transformer en mares successives, sans aucun écoulement, d’ici quelques jours.