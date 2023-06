Sécheresse : La Ciotat supprime les douches publiques au bord des plages pour économiser l’eau

REPORTAGE

Elles font partie des petites habitudes de la plage. Pourtant, de plus en plus de communes décident de couper le robinet des douches publiques, un effort supplémentaire face aux risques de sécheresse. Et certaines optent pour une technique radicale, comme Jean-Marc Martinez, l'adjoint à l'environnement à la mairie de La Ciotat. Il n'a pas seulement coupé les robinets, il les a tous fait retirer.

"Il y en a une qui était là, il y a encore le tuyau. Et en fait, il y a un petit socle en béton et la douche était là-dessus", décrit-il au micro d'Europe 1, en pointant l'endroit du doigt. À l'heure des premières alertes sécheresse, la mairie souhaite montrer l'exemple. "Finalement ramené sur les neuf douches et ramené sur une saison estivale, on aurait à peu près de quoi remplir trois piscines municipales, trois piscines sur un été et c'est le minimum. Ce qui n'est pas rien", constate l'adjoint au maire.

Accueil mitigé des habitants

Une mesure qui semble approuvée par les habitués de la plage des Lumières. "Les gens vont dans l'eau, ils vont se doucher et après ils reviennent dans l'eau. En fait, il se douche en permanence" ; "Les gens en abusaient, il y en a beaucoup qui venaient carrément se laver là et ça marchait de 9 heures du matin jusqu'à minuit. Donc c'était beaucoup de consommation d'eau, à mon avis, pour pas grand chose. Moi je ne m'en servais pas, il y avait tellement la queue qu'en fait j'en avais marre", explique un couple rencontré sur la plage.

Mais certains regrettent déjà ces douches. "Mon mari, il ne veut plus venir à la plage par rapport à ça. Qu'il ne puisse pas se rincer ça l'embête", confie une autre Ciotadenne. "C'est quand même pratique aussi quand on a des bébés, parce qu'ils sont pleins de sable en général." Cette décision ne concerne que cet été pour le moment, mais la mairie pourrait bien la pérenniser.