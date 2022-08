Sécheresse en Dordogne : les agriculteurs manifestent contre les restrictions d'eau

Une quatrième période de canicule va toucher la Dordogne. Le département est placé en vigilance jaune canicule ce mardi à partir de midi selon Météo France. Et, à cause de la sécheresse, 27 cours d'eau sont "en crise". Les agriculteurs ont interdiction de prélever de l'eau pour irriguer leurs champs. Ils protestent contre ces restrictions et manifestent à Périgueux ce mardi, alors que leurs exploitations risquent de griller face aux très fortes chaleurs.

"On demande à pouvoir sauver nos cultures"

"On se retrouve avec des cultures qui crèvent parce qu'il y a de l'eau dans la rivière, qu'on a le droit de regarder passer, mais qu'on n'a pas le droit de balancer sur les cultures", déplore l'un des manifestants au micro d'Europe 1. "Sans période de restriction, on prélève toujours moins de 10% du débit de la rivière, donc c'est insignifiant. Si vous mettez votre poisson rouge dans dix litres d'eau et que vous enlevez un litre, il lui en reste neuf. Il n'en a rien à faire. Il y a des cultures qui sont en avance, à quinze jours d'être à maturité".

La crainte de la faillite

Il demande à pouvoir "sauver ces cultures-là simplement pour sauver les fermes". "On subit depuis un an et demi une hausse explosive des charges. Avec ça en plus, on n'aura même pas de récoltes pour payer les charges. On va se retrouver avec certainement beaucoup de faillites".