Savoie : la route vers les stations de ski de la Tarentaise a rouvert

Ce vendredi après-midi, la route RN90 a entièrement rouvert. Après avoir été partiellement coupée ces derniers jours en raison d'un éboulement rocheux, la voie menant aux stations de ski de la Tarentaise (Savoie) est revenue à temps pour les vacances scolaires, a annoncé la préfecture.

Des travaux de déblaiement et de sécurisation de la route

Le feu est passé au vert et le trafic a repris à allure lente vers 14H sur deux voies en montée, ainsi qu'en descente par le tunnel de Ponserand jusque-là aménagé en double sens pour contourner la portion de route impraticable, selon une correspondante de l'AFP sur place. "Merci pour votre patience et votre compréhension", a commenté sur X la préfecture de Savoie.

40 000 véhicules sont attendus aujourd'hui dans le secteur de la Tarentaise.



40 000 véhicules sont attendus aujourd’hui dans le secteur de la Tarentaise.



Merci pour votre patience et votre compréhension. #Savoie… — Préfet de la Savoie 🇫🇷 (@Prefet73) February 7, 2025

Le week-end dernier, l'éboulement de plusieurs imposants rochers sur la RN90 avait provoqué de gros embouteillages entre Albertville et Moutiers, rallongeant les trajets des automobilistes de plusieurs heures pour accéder au gigantesque domaine skiable des 3 Vallées (Tignes, Val d'Isère, La Plagne, Les Arcs...).

Quelque 1.500 naufragés de la route avaient trouvé refuge dans la nuit de samedi à dimanche dans des centres d'hébergement ouverts en urgence.

Des travaux de déblaiement et de sécurisation de la route ont été entrepris au cours de la semaine, avec un "tour de force" réalisé jeudi : le filet de protection à flanc de montagne, en partie détruit par la chute des blocs de rochers, a pu être réinstallé.

Près de 130.000 véhicules attendus

Les autorités avaient annoncé dans la foulée que la route pourrait rouvrir entièrement vendredi après-midi "en toute sécurité".

Alors que les vacances d'hiver débutent pour la zone B, "c'était un challenge d'y arriver dans un temps aussi contraint", a noté Nicolas Villard de NGE Fondations dans un communiqué. Cette entreprise experte dans les travaux d'urgence a en tout mobilisé 50 agents sur place.

Près de 130.000 véhicules au total sont attendus dans le secteur entre vendredi et dimanche, selon la préfecture de Savoie. En montée, 22.000 véhicules doivent circuler vendredi et 32.000 samedi. En descente, 18.000 et 29.000 respectivement les mêmes jours.

Entre Albertville et la vallée de la Tarentaise, les sorties de la RN90 sont fermées pour éviter que des automobilistes n'empruntent les petites routes, en espérant gagner du temps, pour se réinsérer après. Des comportements qui provoquent généralement des "ralentissements considérables", selon le préfet de Savoie.

"Les enfants ont loupé les cours juste une journée exceptionnellement"

Anthony est parti de Mayenne ce matin avec sa femme et ses enfants. Et tant pis pour la journée de cours en moins. L'idée, c'est d'éviter de se retrouver dans les bouchons quand les spatules commencent sérieusement à démanger. "Je pars toujours le vendredi pour éviter des bouchons sur les routes. Les enfants, là, ils ont loupé les cours juste une journée exceptionnellement. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est juste pour prendre du plaisir", affirme le vacancier.

Avant d'ajouter : "On oublie tout (quand ils viennent ici), tous les soucis de la vie et on profite de la vie". Cela fait une journée de ski en plus, quand le gros des vacanciers est encore en train d'arriver. Jean-Jacques et Pascal, eux, se sont dépêchés, avec leur camping-car, d'arriver au Grand-Bornand en prenant également soin d'éviter la Savoie et le secteur de la Tarentaise.

"On a trouvé une petite place, là, pour le Grand-Bornand, puisqu'on est déjà venu l'année dernière, surtout pour éviter les bouchons ou les ralentissements qu'il peut y avoir un peu partout sur le secteur de la Tarentaise. La RN90 va être sérieusement bouleversée. Et les gens vont être ralentis, forcément".

Le duo préfère rester au "calme, en embuscade et ne pas rajouter du trafic au trafic". Le choix est bon puisque Le Grand-Bornand était baigné de soleil ce vendredi et l'enneigement est parfait, car depuis un mois, la station savoyarde connaît une succession de chutes de neige, de froid et de soleil. La combinaison parfaite pour des vacances d'hiver réussies.