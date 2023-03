Santé mentale : des dizaines de milliers d'enfants sont sous psychotropes, alerte un rapport

C'est un rapport alarmant sur la santé mentale des plus jeunes. Selon le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, les jeunes âgés de 6 à 17 ans consomment de plus en plus de psychotropes. Ces médicaments censés notamment traiter les troubles de l'humeur ont été deux fois plus prescrits par les médecins pour cette tranche d'âge.

Un mal-être croissant chez les jeunes

Selon ce rapport, les prescriptions de psychotropes – souvent à haute dose – concernent aujourd’hui des dizaines de milliers d’enfants. Cela peut être des antidépresseurs, des antipsychotiques ou encore des anxiolytiques. Des traitements normalement réservés à l’adulte. Mais d'après les données de ce rapport, le taux de consommation d’antidépresseurs chez les jeunes a augmenté de 62,58% et de plus de 155% pour les hypnotiques et sédatifs. Ces très nombreuses prescriptions sont la conséquence d’un mal-être croissant chez les jeunes, surtout depuis la pandémie de Covid-19. Cependant, ces traitements ne sont pas toujours adaptés aux cerveaux des enfants et peuvent parfois les rendre apathiques ou somnolents.

Il n’est pas question de remettre en cause la prescription ou l’utilité de ces médicaments, insiste le Haut Conseil de la famille, mais il met en garde contre des prescriptions parfois "trop rapides". Le Haut Conseil demande aussi que les autres formes de soins pour les jeunes, ne soient pas délaissées au profit de ces médicaments. Le nombre de suivis par des psychologues dans les centres spécialisés continue de diminuer.