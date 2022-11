Sainte-Soline : les militants fêtent une victoire éphémère face aux autorités

La discorde autour du projet des méga-bassines de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, continue. Après un week-end d'affrontement entre des manifestants écologistes et les forces de l'ordre, le chantier de la retenue d'eau n'a pas démarré ce mercredi, comme cela était pourtant planifié. Une mise en pause jusqu'à la fin de la semaine, dans le cadre d'une stratégie d'apaisement, explique les autorisés.

"On agira partout où cela sera nécéssaire"

Mais pour les manifestants, revenus sur les lieux en début de matinée, ce report de la reprise des travaux ravive leur détermination. "C'est un bien grand mot de dire que c'est une première victoire", tempère néanmoins l'un des porte-parole du collectif "Bassine, non merci", Jean-Jacques Guillet, au micro d'Europe 1. "Peut-être que les camions vont arriver cet après-midi. Mais il y a une réalité, c'est que les travaux se sont arrêtés. Donc maintenant, on attend et on agira partout où cela sera nécessaire", ajoute le militant anti-bassine, appelant également l'Etat et la Coop de l'eau à se mettre autour d'une table avec eux dans les quinze prochains jours, pour trouver un terrain d'entente.

Un dispositif de sécurité important

Et si le gouvernement ne cède pas, les militants ont d'ores et déjà prévenu que de nouvelles actions de désobéissance civile seraient organisées dans les prochaines semaines. Ce midi, le rassemblement des militants est avant tout symbolique pour marquer l'arrêt du chantier. Une quarantaine de personnes sont présentes, banderoles en main, face à un dispositif sécuritaire qui reste conséquent.

Car les gendarmes ne veulent prendre aucun risque. Des unités mobiles entourent toujours le site de la "méga-bassine" et toutes les voitures qui passent à proximité sont contrôlées. Quant à la reprise des travaux, pour le moment, difficile d'entrevoir une date avant la fin de la semaine. Mais l'annulation du projet des retenues d'eau de Sainte-Soline, n'est pas d'actualité, assure les autorités.