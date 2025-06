Saint-Omer : des tests ADN sur les crottes de chien pour les identifier et verbaliser les propriétaires

Des toutous bientôt fichés à Saint-Omer. C'est une initiative étonnante dans cette ville du Pas-de-Calais qui va mettre en place un système de carte d'identité pour les chiens avec test ADN. L'objectif est de lutter contre un fléau, celui des déjections canines qui jonchent les rues de la ville.

"C'est une catastrophe, les gens ne respectent rien du tout". À Saint-Omer, les habitants semblent excédés par les crottes de chien, mais la mise en place de tests ADN pour retrouver les coupables divise : "Moi, je pense que c'est quand même une bonne solution pour arriver à quelque chose", confie cet habitant. "Je pense que ça va avoir un sacré coût", déclare une autre personne.

"Si on doit en arriver là, oui pourquoi pas"

Facture pour la municipalité : 42.000 euros. Dès qu'une déjection est trouvée sur la voie publique, une analyse est menée pour remonter jusqu'au fautif. Chaque propriétaire devra enregistrer gratuitement l'empreinte de son chien afin d'avoir une carte d'identité et pour circuler dans un périmètre du centre-ville. Mais là encore, tous les propriétaires de chien ne sont pas d'accord.

"Si on doit en arriver là, oui pourquoi pas. Les gens qui laissent leurs chiens déféquer sans ramasser, ce sont des gens qui n'ont pas fait identifier leur chien, donc on ne les retrouvera pas". Il y aura plus de vigilance pour retrouver les auteurs, répond le maire, François Decostère, qui insiste sur l'amende de 300 euros.

"C'est un fléau dans beaucoup de communes. Il y a une vraie demande de pouvoir agir sur ce sujet-là". Déjà instauré dans plusieurs grandes villes espagnoles, le résultat est là : une baisse de 80% des déjections canines non ramassées.