Week-end de chassé-croisé : samedi rouge dans le sens des départs

La circulation sera encore très dense ce week-end sur la route des vacances. Bison Futé a classé rouge la journée de samedi dans le sens des départs et orange pour les retours. Les premiers bouchons devraient faire leur apparition dès 4 heures du matin samedi dans certains secteurs. L'organisme recommande d'éviter de rouler dans la nuit de vendredi à samedi et durant toute la journée du samedi et d'attendre dimanche pour partir.

Samedi sera la journée la plus compliquée

Samedi, il sera surtout compliqué de quitter les grandes métropoles avant 7h. Il est conseillé d'éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange de 5h à 19h, l'A7 entre Orange et Lyon de 8h à 18h, l'A7 et l'A8 entre Orange et Aix-en-Provence de 9h à 16h, l'A9 entre Orange et Narbonne de 5h à 15h et de Narbonne vers l'Espagne entre 7h et 18h, l'A9 entre Narbonne et Orange de 9h à 18h et l'A43 entre Lyon et Chambéry de 9h à 16h.

"Comme durant tout l’été, la circulation sera difficile sur l’Arc méditerranéen entre l’Italie et l’Espagne, que ce soit en sens Est-Ouest ou en sens Ouest-Est sur les autoroutes A8, A7, A54, A9, sur la côte de la frontière italienne jusqu’à la frontière espagnole", ajoute Bison Futé.

Dimanche orange dans le sens des départs

Dimanche, la journée est classée orange dans le sens des départs et verte dans le sens des retours à l'exception de la région Rhône-Alpes. Bison futé recommande d'éviter l'autoroute A10 entre Saintes et Bordeaux de 10h à 20h, l'A7 entre Lyon et Orange dans les deux sens de 9h à 19h, l'A7 entre Lançon-de-Provence et Orange de 9h à 18h et l'A9 entre Narbonne et Orange de 10h à 18h.

Les 20ème et 21ème étapes du Tour de France risquent également de provoquer des difficultés de circulation autour du tracé des étapes, entre Albertville et Val-Thorens samedi et entre Rambouillet et Paris dimanche.