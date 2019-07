Départ en vacances : les routes seront très chargées samedi

Le trafic s'annonce très dense sur les routes de France pour ce nouveau gros week end de départ en vacances. La journée de samedi est classée rouge au niveau national par Bison futé dans le sens des départs et orange pour les retours.

La circulation devrait être particulièrement difficile sur plusieurs grands axes et notamment dans le sud. Bison Futé recommande ainsi de quitter les grandes métropoles avant 9h, d'éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Lançon de 8h à 19h, l'A7 entre Orange et Lyon entre 8h et 16h, l'A9 entre Orange et Narbonne entre 7h et 15h, l'A9 entre Narbonne et Orange de 9h à 15h, l'A10 entre Tours et Bordeaux de 7h à 19h et l'A43 entre Lyon et Chambéry de 9h à 15h.

Ça roulera mieux dimanche

Dimanche, les automobilistes devraient mieux rouler que ce soit dans le sens des retours que des départs. Bison Futé, qui a classé la journée verte, conseille toutefois d'éviter l'A10 entre Poitiers et Bordeaux de 10h à 20h, l'A7 entre Lyon et Orange de 10h à 20h et l'autoroute A9 entre Orange et Narbonne de 9h à 19h.

Les 14ème et 15ème étapes du Tour de France pourraient également provoquer des difficultés de circulation autour du tracé des étapes, dans le sud-ouest du pays, vers Tarbes samedi et Foix dimanche.