Routes coupées dans le Sud : "Beaucoup de pierre, de boue et de boulot"

REPORTAGE

Deux personnes sont mortes et le bilan des intempéries qui ont touché les Alpes-Maritimes pourrait s'alourdir. Onze personnes sont portées disparues. Pour ne rien arranger, de nombreuses routes, endommagées par les crues, sont toujours coupées, obligeant à déblayer. "C'est beaucoup de pierres, de boue… et donc beaucoup de boulot", peste un agent de voierie sur la route sinueuse du mont Vial.

Lui et ses collègues gagnent du terrain petit à petit. "C'est compliqué parce que les routes sont étroites et qu'on a du mal à manœuvrer les engins." Tractopelles, chargeurs, camions permettent d'avancer au fur et à mesure, mais toujours très lentement. "On a l'impression de faire des sauts de puce et on n'avance pas, ça va être long."

"Une portion de route est partie"

Sur le chemin, des habitants des hameaux dégagés expriment leur soulagement. "C'était bloqué en bas et au-dessus, maintenant on peut circuler, il n'y a pas de souci", s'enthousiasme André, qui n'a pas été totalement épargné par les intempéries : "J'essaye de déblayer mon portail parce qu'on ne peut pas sortir. J'ai des murs qui sont tombés."

Bien plus bas dans la vallée, le village de Malaussène est de nouveau accessible en grande partie, mais il reste beaucoup à faire. "Il y a des pompiers qui devaient venir remplir les citernes d'eau parce que les canalisations ont explosé de partout", explique Frédéric. "Ça va être compliqué pour ceux qui travaillent un peu plus bas, sur Caross, parce que l'accès est impossible. Il y a une grosse portion de route qui est partie un peu plus bas."

Seul le quartier de la gare doit encore être dégagé. De nombreux habitants s'inquiètent d'ailleurs de l'instabilité des sols, avec le retour de la pluie dimanche après-midi.