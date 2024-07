Quels sont les 10 prénoms les plus donnés aux filles et aux garçons en 2023 ? Découvrez le classement

"Choisir un prénom est si difficile. Il ne s'agit pas non plus de mettre le paquet dans le sens inverse", David Foekinos dans son ouvrage La tête de l'emploi. Mais, ce lundi, l'Insee peut, peut-être, palier à ce problème. L'institut publie son palmarès des prénoms les plus donnés pour les filles et les garçons. Et Louise, Ambre et Alba ainsi que Gabriel, Raphaël et Léo sont les trois prénoms féminins et masculins les plus donnés en France en 2023.

Louise et Gabriel ont la première place du classement

Chez les filles, Louise prend la première place en 2023 avec 3.420 naissances. Le prénom Ambre remonte aussi d'une place par rapport à 2022 avec 3.168 naissances. Alba apparaît à la troisième, alors quatrième en 2022, avec 3.088 naissances.

Le top 10 des prénoms féminins Louise Ambre Alba Jade Emma Rose Alma Alice Romy Anna

Pour les garçons, le top 3 de l'année 2023 reste quasiment le même. Gabriel est toujours à la première place avec 4.527 naissances, suivi par Raphaël avec 3.477 naissances et Léo avec 3.454 naissances, mais rétrograde d'une place.

Le top 10 des prénoms masculins Gabriel Raphaël Léo Louis Maël Noah Jules Adam Arthur Isaac

L'Insee se base sur un fichier des prénoms qui est établi à partir des seuls bulletins de naissance des personnes nées en France y compris les départements d’outre-mer (DOM) enregistrés à l’état civil, les personnes nées à l'étranger sont exclues de ces données.