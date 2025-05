Rodéo urbain à Évian-les-Bains : le pompier-volontaire est sorti du coma, son pronostic vital n'est plus engagé, annonce sa brigade

Le pompier volontaire gravement blessé samedi dernier à Évian-les-Bains, en Haute-Savoie, après avoir été percuté lors d'un rodéo urbain est sorti du coma, annonce sa brigade sur leur page Facebook officielle. Son pronostic vital n'est plus engagé.

Son état de santé s'améliore. Le pompier-volontaire gravement blessé samedi dernier après avoir été percuté lors d'un rodéo urbain à Évian-les-Bains, en Haute-Savoie, est sorti du coma, et son pronostic vital n'est plus engagé, annonce les Sapeurs-Pompiers de la haute-Savoie sur leur page Facebook officielle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Le sergent-chef Niccolo SCARDI est sorti du coma, son pronostic vital n’est plus engagé, la communauté des sapeurs-pompiers se réjouit", peut-on lire sur le post. "Un long processus de rétablissement s’annonce désormais devant lui avec tout de même de nombreuses incertitudes sur les séquelles éventuelles . Niccolo et sa famille ne seront pas seuls durant les prochaines semaines et pourront compter sur le soutien sans faille du service et de l’ensemble du réseau associatif."

Un père âgé de 38 ans

La victime, âgée de 38 ans, et père d'un enfant de 7 ans, avait été renversée par une voiture qui effectuait des rodéos à proximité de sa caserne. Alors que le pompier blessé était médicalisé sur place, l'un des protagonistes est revenu sur les lieux et a craché sur la victime ainsi que sur les témoins, selon les informations d'Europe 1.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Fabrique de barbares"

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'était rapidement rendu sur place le jour même. "Cette société laxiste qui a déconstruit le respect humain, le respect que l'on doit à la vie humaine, qui a déconstruit la notion d'autorité, la notion de hiérarchie ; cette société a engendré une fabrique de barbares", avait-il déclaré, ajoutant que ses mots "ne sont pas trop forts". Il a, par ailleurs, salué le courage des sapeurs-pompiers, qui selon lui incarnent "une France qui s'engage".

De son côté, le suspect, âgé de 19 ans et multirécidiviste, est mis en examen pour "tentative de meurtre". Il est en détention provisoire. L'an dernier, 24 plaintes ont été déposées par les pompiers de Haute-Savoie pour des faits d'agression dont ils ont été victimes en intervention.