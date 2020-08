Robert n’a pas vu ses enfants depuis 32 ans : "Ça me fait mal au cœur"

TÉMOIGNAGE

Robert n’a pas vu ses enfants depuis que lui et sa femme ont divorcé. Cela fait 32 ans. Depuis, il dit que son frère s’est accaparé ses enfants et refuse de le mettre en contact avec eux. Robert raconte aussi que son frère ne lui a pas dit que son ex-femme était décédée, et que ce dernier ne lui a laissé aucun souvenir de leur père décédé. Au micro de "La Libre antenne", sur Europe 1, Robert se confie à Olivier Delacroix au sujet du manque de ses enfants.

"Je n’ai pas vu mes enfants depuis 32 ans. Je me suis marié trop tôt. J’étais contrôleur dans les TGV. J’étais tout le temps par monts et par vaux, à droite, à gauche. J’ai eu des aventures. Ça, c’est mon problème. J’ai vécu un divorce très dur. Mon ex-femme m’a mis mes enfants à dos. J’ai divorcé en 1988 et depuis, je n’ai pas vu mes enfants. Depuis 32 ans, j’ai essayé de les contacter plusieurs fois. Ma mère a un compagnon, ils vont toujours chez eux. Après ma mère me dit que mes enfants sont mignons, ça me fait mal au cœur, ça me travaille.

" Ils fêtent Noël et les anniversaires entre eux "

Mon frère s’est accaparé la vie de mes enfants. Il joue au papa poule. Mon frère ne fait aucun effort. J’ai essayé de le contacter par internet, mais il ne m’a pas répondu. La dernière crasse qu’il m’a faite : mon ex-femme est décédée d’un cancer du sein, il ne me l’a même pas dit. C’est ma mère qui me l’a dit. J’ai divorcé, mais c’est la moindre des choses de me prévenir. Je serais allé à l’enterrement. Tout est comme ça.

Ça dure depuis 32 ans. Je vais avoir 70 ans cette année et j’aimerais bien voir mes enfants. Je voudrais faire quelque chose qui pourrait être utile, j’aimerais faire un repas au restaurant avec mes enfants, leurs femmes et moi. Mon premier fils doit avoir 38 ans et mon cadet doit avoir 35 ans. Ça fait 32 ans que je suis sans mes enfants et on me met toujours la tête sous l’eau. Ils fêtent Noël et les anniversaires entre eux et moi je suis dans mon coin.

" Je suis le vilain petit canard "

Mon père est décédé. Avant de partir à l’enterrement de mon père, j’ai cassé le moteur de ma voiture. Mon frère n’a pas voulu venir me chercher. J’ai pris le train et quand je suis arrivé, l’enterrement était fini. Il s’est accaparé les médailles de mon père qui était militaire. Tout a disparu. Je n’ai rien eu, pas même un stylo ou une paire de chaussettes. Rien. Il y a plein de choses qui me travaillent.

Je vais peut-être voir un avocat qui pourrait me conseiller. Je veux envoyer une lettre à mon frère pour lui dire tout ce qu’il m'a fait. J’aimerais lui dire : "Je veux savoir ce que tu fais à mes enfants. Pourquoi je ne peux pas les voir ? Pourquoi tu as enterré ma première femme sans me prévenir qu’elle était décédée ? Pourquoi je n’ai pas eu un souvenir de papa ?" Il s’accapare tout. Il fait le beau et moi je suis le vilain petit canard.

C’est pareil avec ma sœur. Ma sœur et moi sommes vraiment les rejetons de la famille. Ma sœur ne lui parle plus non plus. Ça me fait mal au cœur. Je n’ai pas les coordonnées de mes enfants. Je ne les trouve pas sur Facebook. J’ai essayé de me manifester, j’ai demandé à ma mère de me mettre en contact avec mes enfants, mais mon frère refusait et disait que mes enfants ne voulaient plus me voir. Ma mère n’a rien contre moi, mais elle ne veut pas s’en mêler. Mon frère est tellement manipulateur, il peut raconter n’importe quoi.

Je n’ai rien fait de mal, j’ai divorcé. Mes enfants ont fait une croix sur moi. Ça me remue. Maintenant, j’ai une situation stable, j’ai mon chien, j’ai ma vie tranquille, j’ai mon appartement, mais ce qui me manque, ce sont mes enfants. Même si mes enfants ne veulent pas me voir, je veux savoir ce que mon frère a contre moi. Mon frère a fait du mal, et c’est lui qui récupère les bonnes choses, les enfants et les petits-enfants. "