Robe profonde, arômes de fruits frais... Découvrez la première cuvée du chai de la tour Eiffel

Peu de gens le savent, mais la tour Eiffel produit du vin ! Jeudi, les visiteur de la Dame de fer pourront d'ailleurs assister à la mise en bouteille de la première cuvée du chai de la tour, rapporte le site Konbini.

Alors bien sûr, aucune vigne dans les étages, mais la Société d’exploitation de la tour Eiffel (SETE) s’est associée avec un domaine, implanté à Versailles. Et il y a un an, un chai de vinification a été installé au premier étage.

Une nouvelle cuvée en préparation

"Faire découvrir un pan de la gastronomie française tout en valorisant la viticulture locale et les circuits courts", voilà l’objectif des prestataires d’un des monuments les plus visités au monde. Sur Konbini, le directeur général de la SETE, Patrick Branco-Ruivo, décrit ce vin comme "un monocépage élaboré à partir de merlot". Et d'ajouter : "La robe est rouge et profonde, le nez dévoile des arômes de fruits frais et de cerises noires couronnés par une note d’épices".

Mais ce vin n'est disponible qu'en très petite quantité, avec seulement 300 bouteilles au prix de 80 euros. Mais une nouvelle cuvée est déjà en préparation.