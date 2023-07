Risque incendie : dans le Var, les pompiers sur le qui-vive pour éviter la catastrophe

La canicule se poursuit en France. Il ne reste qu'un seul département en vigilance orange ce vendredi matin : les Alpes-Maritimes. Dans le Var voisin, la chaleur se conjugue avec la sécheresse et désormais, avec un grand risque d'incendie. Le souvenir des feux de l'été dernier reste gravé dans la mémoire des pompiers du département. Plusieurs massifs sont d'ailleurs interdits d'accès. Même chose dans les Bouches-du-Rhône et le Gard. Alors que neuf départs de feu sur dix sont d'origine humaine, la prévention reste le moyen le plus efficace d'éviter la catastrophe. Europe 1 s'est rendue dans la salle de commandement opérationnel des pompiers du Var.

Six tours de guet activées dans le Var

Cette salle, c'est le cœur du dispositif opérationnel des pompiers. "Nous avons un opérateur pour l'aérien, nous avions des bombardiers d'eau et hélicoptères bombardiers d'eau. Nous avons un secteur terrestre qui gère les véhicules au sol", détaille le lieutenant Frédéric Mary.

Au mur, des écrans géants et des cartes DFCI avec l'ensemble des coordonnées géographiques permettent de suivre en temps réel les événements. La salle opérationnelle est en contact permanent avec les six tours de guet activées dans le Var. "Ce sont nos yeux. Ce sont eux qui nous donnent l'idée que représente un feu de forêt avec la fumée. De quelle manière elle est couchée, est-ce qu'on voit des flammes, est-ce qu'il y a une propagation ? Par rapport à ça, on va faire partir les engins adaptés et en plus de ça, nous avons nos caméras."

Au total, les pompiers sont équipés de 20 caméras. "Vous voyez qu'on est quand même extrêmement précis. On peut voir des zones à risques, des habitations ou des campings", ajoute le lieutenant en zoomant sur les images.

Géolocalisation

Et les citoyens peuvent aussi aider les soldats du feu. "Aujourd'hui, lorsqu'un particulier contacte les secours, on a un procédé qui permet de faciliter sa géolocalisation au travers d'un lien qui lui est envoyé par SMS", explique le capitaine Stéphane Nepper des pompiers du Var. "Localiser correctement l'intervention, ça fait gagner du temps et d'avoir des informations concrètes, ça permet de dimensionner le dispositif."

Un nouvel outil précieux pour les incendies, mais aussi le secours à personnes.