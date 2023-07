Canicule : de nombreux records de chaleur ont été battus ce mardi, indique Météo France

De nombreux records locaux de chaleur ont été battus dans le sud-est de la France, touché par une canicule, essentiellement dans des stations de référence d'altitude dans les Alpes, les Pyrénées et la Corse, a annoncé mardi Météo-France. Le thermomètre a dépassé les 40°C pour la première fois à Verdun dans l'Ariège (40,6°C à 550m d'altitude) et à Serralongue dans les Pyrénées-Orientales (40,4°C à 700m), selon des valeurs provisoires relevées à 17h.

Les températures ont aussi battu des records dans d'autres stations, parmi lesquelles: l'Alpe d'Huez (1.860m) avec 29,5°C; Renno en Corse (755m) avec 38,3°C; Avrieux en Savoie (1.104m) avec 36°C; Aups dans le Var (497m) avec 38,6°C; Vauvenargues dans les Bouches-du-Rhône (565m) avec 37,3°C. Dans toutes ces communes, ces records sont 8 à 11,9°C au-dessus des normales de saison.

40,7 degrés en Corse

A l'Alpe d'Huez, station de haute montagne, le record a aussi été battu pour la température minimale: le thermomètre n'est pas descendu dans la nuit en-dessous de 19,7 °C, battant nettement le précédent record établi à 18,7°C le 23 juillet 2009 et s'approchant de la définition d'une nuit tropicale (20°C).

La barre des 40°C a aussi été franchie, mais pas pour la première fois, dans plusieurs villes, avec 40,7°C enregistré à Pila-Canale (Corse) et au Luc (Var) et un nouveau record à 40,6°C à Tiranges (Haute-Loire). Les records à Serralongue et Verdun dans l'Ariège ont été alimentés par un effet de foehn, réchauffement soudain d'une masse d'air après avoir franchi une chaîne de montagnes, a précisé Météo-France. Le sud-est de la France est affecté par une vague de chaleur qui traverse l'ouest du bassin méditerranéen, particulièrement touché par les effets du réchauffement climatique, et qui frappe fortement l'Espagne, la Grèce et l'Italie.

En France, sept départements sont en vigilance orange mardi, un niveau signifiant que les habitants sont appelés à être "très vigilants" aux conséquences possibles de l'événement: la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, les Alpes-Maritimes, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales. Mercredi à 12h00 s'ajouteront les Bouches-du-Rhône, le Gard et l'Hérault.