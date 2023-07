Incendies, inondations... «Les soldats du feu sont devenus les soldats du climat», estime Eric Brocardi

Entre la chaleur qui s'abat sur le pays ce week-end, et la sécheresse qui touche également la France depuis de longs mois, le risque d'incendies est très élevé. Ce dimanche, les Alpes-Maritimes, l'Isère, l'Ain et le Rhône sont d'ailleurs placés en vigilance orange canicule. Au même moment, dans le nord-est de l'hexagone, onze autres départements sont en vigilance orange aux orages, ce qui laisse craindre des possibles risques d'inondations. Les sapeurs-pompiers doivent donc être sur tous les fronts, comme le rappelle Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, invité d'Europe 1 ce dimanche.

"Aujourd'hui, les soldats du feu sont devenus des soldats du climat. Vous voyez aujourd'hui que la France est coupée en deux avec un Nord-Est plus propice aux orages et un Sud sous un effet de canicule. Donc on doit être agile sur l'ensemble du territoire national de manière à pouvoir répondre à l'ensemble des secours", rappelle-t-il.

"Les sapeurs-pompiers sont sur le qui vive"

D'autant qu'aux risques climatiques s'ajoutent les missions de secours d'urgence aux personnes qui représentent "80 % de nos missions et qu'il ne faut surtout pas oublier", insiste Eric Brocardi. "Il y a donc une mobilisation de tous les instants de la part de l'ensemble des 6.100 centres de secours de France. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui plus que jamais, les sapeurs-pompiers sont sur le qui vive."

D'autant que sur le front des incendies, 90% des feux de forêt sont d'origine humaine, et une partie d'entre eux pourraient donc être évités. Pour Eric Brocardi, "la prévention est la clé principale". Le Parlement a d'ailleurs adopté la semaine dernière un texte pour renforcer les règles de prévention des feux de forêt. Celui-ci prévoit notamment l'interdiction de fumer dans les bois lors de périodes à risques et renforce les obligations de débroussaillage. Des mesures saluées par le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. "Il est sujet aujourd'hui de mettre le citoyen comme l'un des premiers acteurs essentiels en termes de protection de l'environnement", affirme-t-il.

Prévention sur le Tour de France

Pour sensibiliser le plus grand nombre, les sapeurs-pompiers vont directement à la rencontre des Français. Ils sont par exemple sur le Tour de France pour distribuer 1,5 million de cendriers de poche. "Le sujet des mégots est très important, mais il ne faut pas stigmatiser le fumeur. À travers cette distribution gratuite, on amorce un semblant de prévention, ce qui permet aux fumeurs d'avoir déjà le bon geste et d'éviter de jeter le mégot par la fenêtre", détaille Eric Brocardi. D'autres actions de préventions sont également mises en place, notamment avec le groupe Disney pour sensibiliser les plus jeunes, et "promouvoir le volontariat et l'engagement professionnel".

Car face à la multiplication des risques climatiques, les sapeurs-pompiers doivent aussi renforcer leurs effectifs. "On doit atteindre plus de 50.000 sapeurs-pompiers supplémentaires d'ici à 2027, de manière à pouvoir faire face à l'ensemble des enjeux de demain", insiste le porte-parole. "Aujourd'hui, l'écologie est un enjeu majeur, tout comme la protection de l'ensemble des territoires, qui doit devenir un enjeu supplémentaire et tout aussi prioritaire", conclut Eric Brocardi au micro d'Europe 1.