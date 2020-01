Pernod Ricard abandonne son soutien à la corrida : "C’est un tsunami"

REPORTAGE

Fini le petit jaune dans les gradins des corridas ? Sponsor historique des ferias et des bodegas, le groupe de spiritueux Pernod Ricard se désengage officiellement samedi de son mécénat envers la culture taurine, lors d’une assemblée générale à Méjanes. Mais tant les professionnels du milieu que les anti-corrida y voient la volonté de se détacher d’une étiquette devenue sans doute embarrassante, alors que les questions autour de la maltraitance animale sont de plus en plus relayées.

"C’était du saupoudrage, plus que du mécénat"

"C’est un tsunami qui va précipiter les événements", s’enthousiasme Mario Valenza, militant de la brigade anti-corrida. "On l’accueille avec une grande joie. Le groupe Pernod Ricard prend une sage décision et va dans le sens de l’Histoire. Ça va s’accélérer, comme le balancier de l’histoire, jusqu’au jour où ce sera fini."

Côté aficionados, on estime que le grand perdant, c’est surtout l’entreprise. "L’aide s’effectuait à dose homéopathique, c’était du saupoudrage, plus que du mécénat d’envergure", relativise André Viard, ancien matador et président de l’Observatoire national des cultures taurines. Selon lui, l’enveloppe annuelle émise par le groupe de spiritueux s’élevait à 150.000€.

"La marque pourrait être bannie des grandes ferias"

"Ça va surtout être un cataclysme pour Ricard", prédit-il. "On peut craindre qu’il y ait un phénomène de rejet et que la marque soit bannie des grandes ferias. Quelques-unes ont d’ailleurs déjà annoncé qu’il n’y aurait pas de bouteille Ricard sur leurs tables."

Le groupe réfute quant à lui toutes les accusations selon lesquelles les anti-corrida auraient eu raison de son engagement. Il dit se réorganiser après des résultats financiers décevants et mettre fin pour l’heure à toute forme de mécénat.