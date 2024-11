Rhône : deuxième nuit de violences à Rillieux-La-Pape

Des violences urbaines ont éclaté vendredi soir à Rillieux-La-Pape, près de Lyon, pour la deuxième nuit consécutive, avec des bus incendiés et des tirs de projectiles sur les forces de l'ordre, a-t-on appris auprès de la préfecture. Les incidents ont débuté vers 21H00, quand "une vingtaine d'individus" ont caillassé deux bus de la société des Transports en commun lyonnais (TCL) avant d'y mettre le feu.

Les forces de l'ordre arrivées pour intervenir ont essuyé des tirs de projectiles et un policier a été légèrement blessé au visage, a précisé la préfecture. La situation "est figée", a-t-on ajouté de même source vers 23H00. La préfète déléguée pour la défense et la sécurité Juliette Bossart-Trignat s'est rendue sur place avec le maire de la commune, Alexandre Vincendet (Horizons). Sur des images vidéo publiées sur les réseaux sociaux, on pouvait voir les carcasses de deux bus en proie aux flammes, sur une voie leur étant réservée, dégageant une importante fumée noire.

Des résidents d'immeubles d'habitation situés juste en face des bus incendiés ont quitté un moment leurs logements par peur des flammes toutes proches, avant de revenir chez eux. Sur son site internet et X (ex-Twitter), le réseau des TCL a signalé un "incident majeur" avec un arrêt du trafic sur la ligne 33 de ses bus à Rillieux-La-Pape, en raison d'un "acte de malveillance". Sur X, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio, a condamné "fermement les violences criminelles commises ce (vendredi) soir" et apporté "son soutien au policier blessé, aux agents (des TCL) et aux habitants", selon un message publié par la préfecture.

"Des renforts CRS sont déployés dès ce soir à Rillieux et seront mobilisés ce week-end aux côtés des effectifs de la Police nationale et de la police municipale", est-il ajouté. "Des investigations sont en cours pour retrouver les auteurs qui devront répondre de leurs actes. L'État agira avec fermeté", conclut le message. Jeudi soir, des incidents avaient déjà eu lieu à Rillieux-La-Pape. Des jeunes gens cagoulés avaient incendié plusieurs voitures et des poubelles et trois personnes avaient été interpellées, selon la préfecture.

Selon Alexandre Vincendet, maire de cette commune située au nord-est de Lyon, les interpellés de jeudi soir sont des mineurs. "Au-delà des procédures judiciaires qui seront engagées à leur encontre (...) Il va de soi que ces délinquants, tous mineurs, et leurs parents, s'exposent à la suspension des aides facultatives de la municipalité et du centre communal d'action sociale", a-t-il écrit sur sa page Facebook.