Supporters israéliens agressés à Amsterdam : «Ce sont des actes effroyables qui ne doivent pas se reproduire», affirme Gil Avérous

Des supporters israéliens ont été la cible d'agressions dans la nuit de jeudi à vendredi à Amsterdam en marge de la rencontre de la Ligue Europa entre l'Ajax et le club israélien du Maccabi Tel Aviv. Les autorités néerlandaises ont indiqué sur X avoir procédé à 62 arrestations et cinq personnes ont été emmenées à l'hôpital. Les autorités israéliennes ont vivement réagi aux incidents. Le président israélien, Isaac Herzog, dénonce des images qui rappellent le 7-Octobre, n'hésitant pas à dénoncer un "pogrom" à Amsterdam.

"Ces actes ne doivent pas se reproduire, ne doivent pas se renouveler nulle part dans le monde"

Au micro de Jacques Vendroux, le ministre des Sports, Gil Avérous, condamne des actes "intolérables, effroyables" et estime que ces actes n'ont pas leur place dans le sport : "Quand on va assister à un match, qui doit être un moment de bonheur, à un moment d'enthousiasme, on n'y va pas pour se faire attaquer, se faire agresser".

Le ministre affirme qu'il faut "qu'on ait conscience que ces actes ne doivent pas se reproduire, ne doivent pas se renouveler nulle part dans le monde". "Ce n'est pas lors d'un consensus, d'une union nationale de soutien autour d'une équipe que l'on doit exprimer sa défiance ou une opinion politique ou de la ségrégation à l'encontre d'une partie de la société". Le président de la République, Emmanuel Macron, a également condamné ces violences "contre des citoyens israéliens qui rappellent les heures les plus indignes de l'Histoire".