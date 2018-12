Réveillon du Nouvel an : comment concocter un dîner "responsable" ?

Après Noël la semaine dernière, le réveillon du Nouvel an pointe le bout de son nez. L'occasion de retourner faire les courses et de s'interroger sur ce que l'on consomme et comment on le consomme. Une idée qui pousse le chef étoilé parisien Julien Dumat à lancer un appel : organiser un dîner de réveillon "responsable".

• Se diriger vers les producteurs locaux. "Ça prend un peu de temps (...), mais vous allez déjà faire avec ça un pas vers un dîner responsable", assure le chef.

• Choisir des produits de saison : carottes, endives et topinambours par exemple. "Ce sont les bases d'un menu de fête", explique Julien Dumat. "Au lieu de faire un gratin de pommes de terre, vous pouvez faire un gratin de topinambours, vous servez ça avec une volaille, ça peut être super !", poursuit-il.

• Pour les desserts, là encore, Julien Dumat recommande des produits locaux. "Des pommes, mais en ce moment on trouve aussi quelques kakis, des poires, les kiwis français aussi...", énumère-t-il. "On peut faire un gratin de fruits ou un entremet à la pomme en cuisant les pommes en four", recommande le chef. Autre astuce encore plus simple : cuire les pommes dans du sucre, puis une fois qu'elles sont un peu fermes, les monter en terrine. Les cuire ensuite à 180 degrés pendant 30 minutes. "Après vous les pressez, et vous les manger ! Ça fait comme une tarte tatin", explique Julien Dumat.