Retraites : opération «ville morte» à Lyon, des actions menées à la raffinerie de Feyzin

L'accès à la centrale nucléaire du Bugey (Ain) est bloqué mardi matin par les salariés s'opposant à la réforme des retraites, a-t-on appris de sources concordantes. Les grévistes, entre 300 et 400 selon le secrétaire du CSE Christophe Paul (CGT), laissent passer seulement le personnel d'astreinte dédié aux activités liées à la sûreté.

La raffinerie de Feyzin aussi touchée

La direction de la communication a confirmé le blocage, sans donner de chiffre, insistant sur le fait que "le respect de la sûreté des installations" était assuré. "C'est la première fois qu'on bloque l'accès au site de l'extérieur depuis le mouvement contre la réforme des retraites", a précisé à l'AFP Christophe Paul.

Selon le responsable syndical, l'action mardi n'affecte pas la production de la centrale, qui emploie 1.200 salariés et 600 sous-traitants. Dans la région lyonnaise, par ailleurs, la raffinerie TotalEnergies à Feyzin (Rhône) a cessé depuis lundi les expéditions. D'après Jeff Vapillon, syndicaliste FO et salarié du site, le préavis est maintenu et les cuves de stockages sont proches d'être remplies, ce qui pourrait entraîner un arrêt de la production dans l'après-midi.

Importants bouchons autour de Lyon

Dans la matinée, la circulation a aussi été perturbée autour de l'agglomération de Lyon en divers points lors de distributions de tracts. En gare de Perrache, environ 150 manifestants ont ainsi provisoirement envahi la voie, dans le calme, comme l'a constaté un photographe de l'AFP. En partie équipés de chasubles syndicales, ils ont aussi tenté de bloquer le boulevard urbain M7 à proximité immédiate, ce qu'ils ont réussi à faire une première fois, mais pas une seconde, empêchés par les forces de l'ordre.

Une distribution de tracts a également provoqué un important bouchon sur le périphérique à Villeurbanne. Par ailleurs, dans le Cantal, une cinquantaine de militants en intersyndicale ont organisé un barrage filtrant sur la RN122 à proximité du tunnel du Lioran, a constaté un correspondant de l'AFP.