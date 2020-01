Retraites : nouvelle journée interprofessionnelle de grèves et manifestations jeudi 16 janvier

L'intersyndicale opposée à la réforme des retraites du gouvernement appelle à une nouvelle journée interprofessionnelle de grèves et de manifestations le 16 janvier, la 6e depuis le début du mouvement le 5 décembre. L'intersyndicale formée de la CGT, FO, la FSU, Solidaires, la CFE-CGC et trois organisations de jeunesse appelle dans un communiqué à "organiser des actions de grève, de convergences interprofessionnelles sur tout le territoire, en rejoignant massivement par la grève le mouvement le 14 janvier".

La CFDT et l'Unsa absentes

L'intersyndicale, dans laquelle ne figurent ni la CFDT ni l'Unsa, appelle à "poursuivre les actions et la mobilisation le 15 et à faire du 16 une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle massive de grèves et de manifestations".