Retraites : les pistes du gouvernement pour sortir de la crise

La présentation de la réforme des retraites mercredi 11 décembre par le Premier ministre Édouard Philippe n'a pas aidé à apaiser les tensions. La grève entame jeudi son huitième jour d'existence et les syndicats ont appelé à se mobiliser pour une nouvelle journée de manifestation, le 17 décembre. Face à ces blocages, comment le gouvernement peut-il faire ramener le calme et ainsi redorer son blason ? Première piste : l'abandon de l'âge pivot à 64 ans, dès 2022. C'est notamment ce que demande la CFDT. Car, selon le syndicat, il est impossible de bouleverser le système et de tenter de l'équilibrer d'un point de vue financier, à moins que le gouvernement renonce à équilibrer les comptes. Mais, ce changement de cap décalerait le déficit aux prochaines générations.

Dialoguer avec les syndicats

Pour régler ce dilemme, le gouvernement demande donc à la CFDT de faire des propositions pour trouver une meilleure mesure. Car, dans les couloirs de Bercy, on reconnait que, pour le moment, aucune meilleure solution n'a été trouvée. D'autant plus que certaines lignes rouge ne doivent pas être franchies, comme la baisse des pensions. Ce qui peut être envisagé, c'est d'instaurer l'équilibre sur une plus longue période pour que ce soit moins dur à encaisser.

Autre piste envisageable : travailler plus en jouant par exemple sur la durée de cotisations. Mais, du côté de la CFDT, une telle mesure ne passera probablement pas. Pour le moment, le chemin est donc ténu. Cette impasse pourrait amener à des concessions supplémentaires notamment sur la pénibilité, sujet capital pour la CFDT.

Vers un abandon de l'âge pivot ?

Les négociations avec les syndicats pourraient donc être difficiles. Un conseiller du Président a d'ailleurs confié jeudi que "le gouvernement ne va pas indexer ses arbitrages sur la mobilisation populaire". Un message d’intransigeance qui cadre mal avec la volonté affichée d’être encore dans l’écoute et le dialogue avec le syndicat. Le bras de fer est réel, notamment avec la CFDT.

L’Élysée le confirme : Laurent Berger, patron de la CFDT, était au courant des annonces du Premier ministre. "De bout en bout, le contact a été maintenu. Le syndicat était au fait des arbitrages y compris sur l’âge pivot", explique un proche d’Emmanuel Macron. C’est donc en connaissance de cause que exécutif est allé au clash avec le syndicat réformiste qui aurait pu lui permettre de calmer la rue.

Mais l'entourage d’Emmanuel Macron devient prudent face au regain de la mobilisation. Certains laissent entendre que l'âge pivot serait peut-être discutable. Mais qui endossera la responsabilité de ces discussions ? L’Élysée renvoie vers Matignon. "C’est une séquence gouvernementale. Le Président laisse le Premier ministre mener la réforme."