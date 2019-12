Retraites : le secrétaire d'Etat aux Transports dénonce "une pression" contre des cheminots non-grévistes

SUR LE JDD

Le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a dénoncé dimanche une "pression anormale" contre des cheminots non-grévistes et appelé les dirigeants de la SNCF et de la RATP à "agir résolument" contre le "harcèlement" dont seraient "victimes les agents qui ont fait le choix de travailler". "Il y a une pression qui s'exerce de façon anormale sur une partie des cheminots", a assuré le secrétaire d'Etat dans un entretien au Journal du dimanche, qualifiant cette attitude "d'inacceptable".

"Intimidation et harcèlement"

"J'ai demandé aux dirigeants de la SNCF et de la RATP d'être vigilants et d'agir de façon résolue face à des attitudes d'intimidation, de harcèlement, voire d'agression dont seraient victimes les agents qui ont fait le choix de travailler", a-t-il assuré. Dans son entretien, qui paraît au 25e jour de mobilisation contre la réforme des retraites, Jean-Baptsite Djebbari s'en prend notamment à la CGT, qu'il accuse de pratiquer "un syndicalisme d'opposition systématique à toute réforme, de blocage et parfois d'intimidation". "La CGT veut marquer les esprits par des coups de poing médiatiques. Les Français ne sont pas dupes de la politisation à l'extrême gauche de ce mouvement", a déclaré le secrétaire d'Etat.