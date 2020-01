Retraites : des cheminots s'introduisent dans les locaux de la multinationale BlackRock

Mardi matin, des cheminots en grève ont mené une action coup de poing dans les locaux de BlackRock, à Paris. La multinationale américaine, spécialisée dans la gestion des actifs, est devenue l’ennemi, et un symbole, pour tous ceux qui rejettent la retraite par capitalisation.

Une polémique alimentée par la promotion récente au rang d’officier de la Légion d’honneur du patron de sa branche française Jean-François Cirelli. Environ 200 personnes se sont introduites dans le hall du siège parisien de l’entreprise pour protester contre cette dernière, accusée d’influencer la réforme des retraites.

PARIS - Les cheminots envahissent les locaux de #BlackRock. Situation en cours. #greve7janvierpic.twitter.com/AojIpp6vok — Clément Lanot (@ClementLanot) January 7, 2020

Une action symbolique forte de sens en pleine réforme des retraites. Envahissement du siège de #blackrock par les grévistes ! pic.twitter.com/8MssjwTzxr — berenger cernon (@slappy_w) January 7, 2020

"On ira jusqu'au retrait"

Munis de fumigènes et de drapeaux, les militants ont entonné des chants avec comme paroles "On ira jusqu’au retrait" ou encore "On va gagner". Les logos de plusieurs de syndicats étaient visibles comme ceux de la CGT, Solidaires ou SUD. L’opération a duré quelques minutes. À la sortie, les gendarmes mobiles ont regroupé les manifestants et procédé à des contrôles d'identité.