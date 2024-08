Retours de vacances : Bison Futé voit rouge sur les routes pour ce dernier week-end d'août

De nombreux Français auront profité des vacances d'été jusqu'au bout. Lundi, ce sera la rentrée scolaire, mais avant ça, les routes françaises seront bien chargées pour ce dernier week-end d'août. De vendredi à dimanche, Bison Futé voit rouge sur une partie du pays.

Vendredi, une circulation difficile partout en France dans le sens des retours

Vendredi, la circulation sera déjà chargée, avec de l'orange en Île-de-France dans le sens des départs, ainsi que sur la côte méditerranéenne, notamment sur les autoroutes A7, A8 et A9. Cela devrait être plus difficile dans le sens des retours, où l'ensemble de la France est classée orange, à l'exception de la côte méditerranéenne, qui est classée rouge. Les autoroutes du Nord (A1, A2), ainsi que celle de la côte méditerranéenne (A7, A8 et A9) seront particulièrement concernées. Du côté de l'Île-de-France, les ralentissements devraient s'accroître dès le début de l'après-midi et se poursuivre jusqu'en début de soirée. Les Jeux paralympiques de Paris pourraient amplifier les difficultés de circulation sur certains axes tout au long du week-end.

Samedi, Bison Futé voit rouge sur l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes

Samedi, la circulation redeviendra normale sur une grande partie du pays, à l'exception de l'Île-de-France et de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui seront toutes deux classées rouge, que ce soit dans le sens des départs et des retours. L'A7 et l'A75 seront particulièrement concernées. En Île-de-France, les embouteillages devraient être d'autant plus importants au niveau des différentes barrières de péage sur les autoroutes A10, A6, A6B et A86, ainsi que sur le boulevard périphérique en direction des autoroutes A3 et A1.

Dimanche, attention si vous traversez l'Île-de-France

Dimanche, seule l'Île-de-France restera classée rouge dans le sens des départs. La région parisienne le sera aussi dans le sens des retours, tout comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, au niveau des autoroutes A7 et A75. Bison-Futé recommande de rejoindre ou traverser l'Île-de-France avant midi.